Malle im Umbruch: Ikke Hüftgold ist zurück im Bierkönig

Ikke Hüftgold (48) ist zurück auf Mallorca! Nach neun Jahren Pause feiert der Kult-Musiker sein Comeback im Bierkönig und bringt die Party-Meile damit in Aufruhr. "Der Imperator kehrt zurück", kündigte der Entertainer seine Rückkehr in einem Instagram-Post an – ein Seitenhieb auf die Konkurrenz – den Megapark – die zuletzt mit prominenten Verpflichtungen wie Mia Julia (38) und Oli P. (46) Schlagzeilen gemacht hatte. Der schrille Comeback-Auftritt von Ikke wird am Opening-Weekend des Bierkönigs erwartet, wo er für ausgelassene Stimmung und volle Ränge sorgen dürfte.

Die Fans des 48-Jährigen sind außer sich vor Freude und fiebern seinem legendären Auftreten mit Fetthaar-Toupet bereits entgegen. "Gänsehaut. Endlich wieder Niveau im Bierkönig – willkommen zurück, Legende", "Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Es wurde Zeit" oder "Wow! Die Saison kann kommen. Bierkönig auf die Eins", lauten dabei nur einige der begeisterten Reaktionen in der Kommentarspalte. Ein weiterer User schließt sich an und meint: "Das wird eine komplette Eskalation!"

Die Rückkehr auf die Baleareninsel kommt überraschend, da Ikke sich 2017 öffentlich von Mallorca verabschiedet hatte. Damals hatte er erklärt, er wolle "nie mehr Malle", nachdem er während einer umstrittenen Bieraktion Ärger mit den spanischen Behörden bekommen hatte. Stattdessen zog er sich nach Bulgarien zurück und versuchte, am Goldstrand eine neue Party-Heimat für Feierwütige zu etablieren. Doch Mallorca blieb trotz allem die erste Adresse für feierfreudige Touristen – und die Konkurrenz zwischen Bierkönig und Megapark ist mittlerweile größer denn je.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Daniel Scharinger Ikke Hüftgold bei einem Auftritt im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ikke Hüftgold, Schlagerstar

Anzeige Anzeige