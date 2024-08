Rechtsstreit mit dem DFB: So viel muss Ikke Hüftgold blechen

Ikke Hüftgold (47) wurde zur Kasse gebeten. Der Ballermann-Star hatte vor der Fußball-EM eine Reihe von Merch-Artikeln mit einem leicht abgeänderten DFB-Logo herausgebracht. Das fand der Deutsche Fußball-Bund allerdings gar nicht lustig und zitierte den Sänger vor Gericht. Nach etwas Hin und Her gab Ikke gegenüber t-online niedergeschlagen bekannt: "Ich muss erst mal das Logo einstampfen." Das bedeutet einerseits natürlich, dass er auf den bereits produzierten Shirts und Co. sitzen bleibt – ein ordentlicher finanzieller Schaden. Zusätzlich erwartete ihn jedoch auch noch eine Strafzahlung: Insgesamt soll Ikke 71.000 Euro geblecht haben.

Dabei wurde der Partyschlager-Bekanntheit vom DFB sogar ein Vergleich angeboten. "Sie würden dann ihre Anwaltskosten von etwa 12.000 Euro selbst bezahlen. Ich dürfte die Trikots weiterhin verkaufen und die Einnahmen für einen guten Zweck spenden", berichtete Ikke nach dem Gerichtstermin und fügte erklärend hinzu: "Das hätte bedeutet, dass ich einen Maulkorb bekommen hätte." Das kam nicht infrage. Denn um seinen monetären Verlust ging es dem "Pyrotechnik"-Interpreten zu diesem Zeitpunkt schon lang nicht mehr: "Mir geht es um die Scheiß-Doppelmoral vom DFB. Er sagt zu mir, dass er sich von Ballermann-Säufern und Alkohol und allen Suchtmitteln distanziert. Aber gleichzeitig wirbt er jahrelang für Bier und arbeitet mit bwin zusammen."

Dass er mit seinem Namen jedoch nicht für maßlosen Konsum stehen möchte, machte Ikke dieses Jahr bereits deutlich. So sprach er sich deutlich für das drohende Alkoholverbot am Ballermann aus – dort soll auf offener Straße laut Gesetz nichts Hochprozentiges mehr konsumiert werden dürfen. "Das ist konsequent und lange überfällig. Ich habe dafür sehr großes Verständnis und hoffe, dass es in aller Schärfe durchgeführt wird", betonte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / ikkehueftgold Ikke Hüftgold zeigt seinen Merch

Anzeige Anzeige

Summerfield Records Ikke Hüftgold als Jesus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Ikke das Angebot vom DFB nicht angenommen hat? Nee, das macht für mich wenig Sinn... Ja, ihm ging es eben ums Prinzip! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de