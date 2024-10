"Inakzeptabel": Ikke Hüftgold sagt Auftritt wegen Wendler ab

Matthias Distel alias Ikke Hüftgold (48) zeigt Haltung. Eigentlich hätte der Partyschlagerstar am Samstag im Münsterland auf der Bühne stehen sollen. Doch seine Fans werden nun ohne ihn auskommen müssen. Der Grund: Der Veranstalter hat für das kommende Jahr auch Michael Wendler (52) gebucht. Auf Instagram stellt Matthias klar, er habe die Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht, welche Schlagzeilen der "Egal"-Interpret in den vergangenen Jahren mit seinen Äußerungen gemacht hat – jedoch ohne Erfolg. "Es kann und darf nicht sein, dass Veranstalter in Deutschland Menschen eine Bühne bieten, die unsere Demokratie und das friedliche Miteinander gefährden", schreibt der Sänger und macht deutlich: "Ich werde keinen Veranstalter unterstützen, der Nazis eine Bühne gibt."

Ein solches Verhalten sei für ihn "inakzeptabel" – daher müsse jetzt der Auftritt dran glauben. Matthias hoffe inständig auf das Verständnis seiner rund 1000 Fans, die für die Show am Samstagabend ein Ticket erstanden hatten, jedoch müsse er da hart bleiben. "Wir dürfen einfach solchen Menschen keine Plattform geben", appelliert er an seine Anhänger im Netz. Für seine Integrität erhält der "Pyrotechnik"-Interpret viel Zuspruch. "Ganz großen Respekt, Matthias", lobt unter anderem auch der Schauspieler Tom Barcal (60).

Während der COVID-19-Pandemie fiel Michael durch verschwörungstheoretische und teilweise demokratiefeindliche Aussagen auf, wie auch Matthias in seinem Posting darlegt. Als Konsequenz wurde der Wahl-US-Amerikaner einige Zeit lang in Deutschland für keine Auftritte gebucht. Vor rund einem halben Jahr kündigte er allerdings voller Freude sein großes Comeback an. "Doch Michael Wendler, der sich wie kein anderer Schlagersänger in den letzten Jahren für Meinungsfreiheit und Grundrechte eingesetzt hat, lässt sich nicht unterkriegen", triumphierte er damals auf Facebook.

