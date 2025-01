Post Malone genießt seltenen Golftag mit Verlobter in Rom

Post Malone (29) hat bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in Rom einen Tag auf dem Golfplatz mit seiner Verlobten genossen. Gemeinsam mit Freunden verbrachte der Musiker, dessen vollständiger Name Austin Richard Post lautet, Zeit im Marco Simone Golf Club. Auf Bildern, die E! News vorliegen, zeigt sich der Musiker gut gelaunt und in einem legeren Look aus Flanelljacke und Jeans. Seine Verlobte, die währenddessen auf dem Beifahrersitz des Golfcarts saß, trug ein Outfit, das perfekt zu seinem passte – ebenfalls in Denim. Das Paar, das eine gemeinsame zweijährige Tochter hat, zeigte sich vertraut und entspannt inmitten der idyllischen Golfkulisse.

Die Auszeit in Italien folgt auf eine ereignisreiche Zeit für den Sänger. So feierte Post Malone den letzten Jahreswechsel in Nashville, wo er auf einer starbesetzten Silvesterparty auftrat. Kurz zuvor stand er mit niemand Geringerem als Beyoncé (43) während ihrer NFL-Weihnachtsshow auf der Bühne. Obwohl er beruflich immer wieder für Furore sorgt, gibt der Musiker selten Einblicke in sein Privatleben. Seine Fans wissen lediglich, dass er und seine Verlobte seit Jahren ein Paar sind und ihr gemeinsames Familienleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Schon früher hat Post Malone in Interviews von seiner Liebe zu seiner kleinen Familie geschwärmt. Obwohl er den Namen seiner Verlobten nicht öffentlich preisgegeben hat und auch seine Tochter aus dem Rampenlicht fernhält, lässt er keine Zweifel an seinen Gefühlen. "Es ist das Beste, was mir jemals passiert ist", verriet er einmal über seine neue Rolle als Vater. Der vielseitige Musiker, der sowohl für Hits wie "Circles" als auch "I Had Some Help" bekannt ist, teilt mit solchen seltenen Aussagen dennoch immer wieder persönliche Details, die seine Fans umso mehr schätzen.

Getty Images Post Malone beim Stagecoachfestival im Jahr 2024

Getty Images Post Malone, 2019 in Los Angeles

