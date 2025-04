Durch ein Medium: Rio (†) übermittelt HealthyMandy Nachricht

HealthyMandy (30) musste vor rund zwei Jahren einen dramatischen Schicksalsschlag verkraften: Ihr geliebter Sohn Rio starb wenige Monate nach der Geburt, denn der kleine Junge litt an einer seltenen Autoimmunerkrankung. Die Influencerin wollte mit ihrem verstorbenen Kind in Kontakt treten und stattete deshalb einem Medium einen Besuch ab. Von diesem emotionalen Ereignis berichtet sie nun auf Instagram. Das Medium – eine Frau – tritt mit Rio in Kontakt und berichtet Mandy, was er seiner Mama ausrichten möchte: "Die Schmerzen waren gar nicht so stark. Mamas [...] Liebe, die sie mir gegeben hat, war so stark, dass alles für mich einfach erträglich war."

Zudem möchte Rio seinen Eltern die Schuldgefühle nehmen. "Ich möchte auch, dass [Mama] wirklich diese ganzen Gedanken von Schuldzuweisung 'Wir haben vielleicht nicht alles ausgeschöpft oder so' wirklich vergisst", lässt der Junge durch das Medium mitteilen. Mandy bricht während der Sitzung immer wieder in Tränen aus. Das Medium zieht anschließend ein Fazit und fasst zusammen: "Rio ist ganz, ganz stark mit dir vernetzt, verbunden. [...] Er hat eine Ruhe in sich, eine Ruhe und Frieden." Mandy sei bewusst, dass nicht alle Menschen an die Kontaktaufnahme mit dem Jenseits glauben. "Nachdem Rio verstorben ist, habe ich mich immer mehr damit befasst und nach über zwei Jahren habe ich mich danach gefühlt! Es hat mir so gutgetan", schreibt Mandy zu dem Video.

Bereits vor wenigen Wochen berichtete Mandy ihren Fans auf Social Media, dass Rio ihr in der vergangenen Zeit mehrfach Zeichen zukommen ließ: "Ich bekomme seit Wochen, seit Monaten so krasse Zeichen von Rio. Auch als wir nach Hause geflogen sind. Da schaue ich auf die Uhr und es war 19:14 Uhr. Ich habe so eine Gänsehaut bekommen." Mittlerweile ist Rio großer Bruder geworden. Im Mai des vergangenen Jahres wurden Mandy und ihr Mann FitnessOskar (34) zum zweiten Mal Eltern.

Instagram / fitnessoskar HealthyMandy im Dezember 2024

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio