Nach Ehe-Aus: Isla Fisher konzentriert sich auf die Karriere

Isla Fisher (49) hat nach ihrer Trennung von Sacha Baron Cohen (53) im Jahr 2023 einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Nach 13 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern – Olive, Elula und Montgomery – trennten sich die australische Schauspielerin und der britische Komiker und erklärten im folgenden April öffentlich ihr Ehe-Aus. "Nach einem langen Tennis-Match von über 20 Jahren legen wir unsere Schläger nun endgültig nieder", ließen sie in einem gemeinsamen Statement verlauten. Während die Scheidung Berichten zufolge zunehmend komplizierter wird, tauschten die beiden zuletzt noch freundliche Kommentare auf Instagram aus, was für Fans überraschend harmonisch wirkte.

In einem Interview mit dem Magazin Stellar sprach Isla offen darüber, wie sie die Veränderungen in ihrem Leben wahrnimmt. Sie erklärte, wie sehr sie sich nun wieder auf ihre Karriere konzentrieren möchte, nachdem diese während ihrer Ehe und der Kindererziehung oft in den Hintergrund gerückt war. "Ich habe meine Mutterschaft immer an die erste Stelle gesetzt, aber jetzt, wo die Kinder älter sind, möchte ich auch wieder professionell aktiv sein", sagte sie. Isla betonte auch, wie wichtig es ihr sei, weiterhin eine engagierte Mutter zu sein, aber gleichzeitig etwas zu schaffen, das für sie künstlerisch bedeutsam ist. Zuletzt war die Schauspielerin in Projekten wie der Serie "Wolf Like Me" und dem Film "Dog Man" zu sehen, und sie arbeitet derzeit an weiteren Produktionen, darunter der dritte Teil der Erfolgsreihe "Now You See Me".

Die Schauspielerin verriet außerdem, dass sie aufgrund der Trennung einiges über sich selbst gelernt habe. Sie verglich ihre Situation mit der friedlichen Trennung ihrer eigenen Eltern, die auseinander gingen, als Isla neun Jahre alt war. Dieses harmonische Vorbild sei für sie ein erstrebenswertes Modell, auch wenn der aktuelle Prozess schwierig ist. In sozialen Medien teilte Isla kürzlich eine nachdenkliche Botschaft: "Hab keine Angst, neu anzufangen – vielleicht gefällt dir deine neue Geschichte besser." Über ein mögliches Liebes-Comeback oder neue Partnerschaften wolle sie aktuell jedoch nicht nachdenken. Ihr Fokus liege stattdessen nun vollkommen auf ihrer Karriere und ihrer Familie.

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher, 2021

Getty Images Isla Fisher, September 2024

