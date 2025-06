Sacha Baron Cohen und Isla Fisher sind offiziell geschieden

Isla Fisher (49) und Sacha Baron Cohen (53) haben ihre Scheidung offiziell abgeschlossen. Mehr als ein Jahr nach ihrer Trennung teilte das einstige Paar eine gemeinsame Erklärung auf Instagram. "Unsere Scheidung ist nun abgeschlossen. Wir sind stolz auf all das, was wir zusammen erreicht haben, und bleiben Freunde und engagierte Co-Eltern unserer wunderbaren Kinder", schrieben sie. Dabei appellierten beide an die Medien, die Privatsphäre ihrer Kinder weiterhin zu respektieren.

Isla und Sacha hatten sich 2001 auf einer Party in Sydney kennengelernt und sich 2004 verlobt. Ihre Hochzeit folgte schließlich im Jahr 2010 in Paris. Über zwei Jahrzehnte war das Paar zusammen, bevor es 2023 seine Trennung einreichte, gefolgt von einer öffentlichen Bekanntgabe im April 2024. Nach außen hin pflegten die beiden stets eine harmonische Beziehung, wobei sie ihr Privatleben weitgehend aus dem Rampenlicht heraushielten. Laut Isla, die in Interviews über die schwierige Zeit nach der Trennung sprach, liegt der Fokus jetzt darauf, ein neues und gesundes Familiengefüge zu schaffen, in dem die Kinder an erster Stelle stehen.

Während die Schauspielerin und der Comedian weiterhin öffentlich ihren Respekt füreinander zeigen, ist ein Detail aus vergangenen Jahren besonders in Erinnerung geblieben: ihre Scheidungsankündigung im Tennis-Look, die sie humorvoll als "langes Tennismatch" beschrieben. Trotz des Ehe-Endes sind sowohl Isla als auch Sacha nach wie vor füreinander da und machen deutlich, dass ihre freundschaftliche Beziehung und das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle stehen. Auch Sachas charmante Interaktion mit Isla auf Instagram zeigt, dass das ehemalige Traumpaar den respektvollen Ton bewahrt hat, der ihre Beziehung stets prägte.

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen bei einer Netflix-Party 2020

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher 2022

