"Ironheart": Sacha Baron Cohen feiert endlich Marvel-Debüt

Sacha Baron Cohen (53) hat sein Debüt im Marvel Cinematic Universe in der finalen Episode der ersten Staffel von "Ironheart" gefeiert. Der Schauspieler wurde als Mephisto enthüllt, ein außerdimensionaler Dämon und Herrscher über Marvels Version der Hölle, der erstmals in "Doctor Strange" zu sehen war, wie Just Jared berichtet. Fans spekulierten schon lange über dieses Debüt, besonders seit der Veröffentlichung von "WandaVision" vor viereinhalb Jahren. In einer überraschenden Wendung enthüllte Mephisto seine wahre Identität gegenüber Protagonistin Riri Williams, gespielt von Dominique Thorne. Zunächst vermuteten die Charaktere, dass der interdimensionale Dämon Dormammu sie heimsuche. Mephisto macht der Protagonistin Riri Williams ein verführerisches Angebot.

Dominique Thorne kommentierte, dass Riris Abkehr vom typischen Heldentum interessant sei und perfekt zu ihrer bisherigen Entwicklung passe: "Sie hat bereits Grenzen überschritten und macht bewusste Entscheidungen an jedem Wendepunkt." Der Darsteller von Parker Robbins alias The Hood, Anthony Ramos (33), deutete derweil an, dass dieser Konflikt in Zukunft noch vertieft werde. Eine Mid-Credit-Szene zeigte, wie Parker weitere magische Unterstützung suchte, was darauf hinweist, dass das Drama um Mephisto gerade erst beginnt. Auch wenn noch unklar ist, wie es für den Charakter weitergeht, hofft Serienschöpferin Chinaka Hodge auf viele weitere Auftritte von Sacha im MCU. Sehr vielversprechend ist, dass Riris Entscheidung, auf Mephistos Angebot einzugehen, bereits dramatische Auswirkungen hat: Ihre verstorbene Freundin Natalie wird wiederbelebt, und erste Anzeichen einer dunklen Verwandlung zeigen sich bei Riri.

Laut Chinaka war die Entscheidung, Mephistos Einführung in "Ironheart" umzusetzen, nicht allein ihre, sondern wurde gemeinsam mit Marvel getroffen. "Ich wurde von Marvel dazu befähigt, diese Entscheidung zu treffen", erklärte Chinaka gegenüber Entertainment Weekly. Für Sacha Baron Cohen markiert diese Rolle einen bedeutenden Schritt in seiner Karriere – und eine spannende Herausforderung. Bekannt wurde der Comedian durch seine skurrilen Figuren wie Borat und Brüno, doch in den letzten Jahren widmete er sich zunehmend ernsteren Rollen. Die Serie "Ironheart" sollte eigentlich schon 2023 starten, Fans mussten sich aber bis zu diesem Juni gedulden.

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Disney Dominique Thorne in "Ironheart"

Getty Images Sacha Baron Cohen im April 2021