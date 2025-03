Isla Fisher gratuliert Stylist zum Geburtstag mit Modesünden

Isla Fisher (49) hat ihren Fans auf Instagram einen amüsanten Einblick in einige ihrer auffälligsten Red-Carpet-Looks gegeben. Anlass war der Geburtstag ihres Stylisten Micah Schifman, den die Schauspielerin mit einer Galerie von Bildern feierte. In ihrer Story zeigte sie unter anderem ein ausgefallenes Kleid von den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2022 mit pinken Federn und einem Teddybär-Print. "Du bist der beste Stylist, außer wenn du mich in so etwas gesteckt hast", witzelte sie. Ein weiteres Bild zeigte sie in einem gewagten Wolloberteil mit Cut-Outs, das sie scherzhaft als Schifmans "Wiedergutmachung" bezeichnete.

Während einige Looks wie das knallpinke Abendkleid mit Puffärmeln laut Isla besser gealtert seien, witzelte sie bei anderen über freizügige Designs mit Kommentaren wie "Warum sind meine Brüste draußen?". Die kreative und zugleich amüsante Hommage endete mit einem Selfie, auf dem Isla und Micah gemeinsam zu sehen sind. Dazu formulierte die Berühmtheit liebevolle Zeilen für das Geburtstagskind: "Du bist immer mein Lieblings-Date. So dankbar für unsere Freundschaft."

Die TV-Bekanntheit teilte zuletzt nicht nur Einblicke in ihre Modewelt, sondern auch in ihr Privatleben. Nach der Trennung von Sacha Baron Cohen (53) postete Isla auf Instagram einige hoffnungsvolle Zeilen. Sie schrieb: "Habe keine Angst, neu anzufangen. Vielleicht gefällt dir deine neue Geschichte besser." Diese Worte ließen darauf schließen, dass die Australierin bereit war, ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Isla und Sacha haben sich 2010 das Jawort gegeben und wählten inzwischen London als gemeinsamen Wohnort für die Co-Elternschaft ihrer drei Kinder.

Instagram / islafisher Isla Fisher und ihr Stylist Micah Schifman

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen bei einer Netflix-Party 2020

