Neue Muskeln: Sacha Baron Cohen gesteht Ozempic-Einsatz

Sacha Baron Cohen (53) zeigt sich auf dem neuesten Cover des Magazins Men’s Fitness UK in einer beeindruckenden Verwandlung. Der britische Comedian, bekannt aus Filmen wie Borat, hat für seine neue Rolle als Bösewicht Mephisto in der Marvel-Serie "Ironheart" nicht nur üppige Muskeln antrainiert, sondern auch sein Äußeres drastisch verändert. Mit einem glattrasierten Oberkörper, einem muskulösen Sixpack und definierten Armen posiert er mit Hanteln für das Coverfoto. Doch nicht alle Fans glauben, dass diese Transformation allein durch sein Training zustande kam. Einige kritisierten in den sozialen Medien, dass das Foto möglicherweise mit künstlicher Intelligenz bearbeitet wurde.

Die Spekulationen über die Veränderungen ließen sogar prominente Stimmen wie die von Komikerin Chelsea Handler (50) laut werden. Der Personal Trainer Alfonso Moretti, bekannt als "The Angry Trainer", meldete sich daraufhin zu Wort und betonte, dass die Transformation echt sei. Auf Instagram erklärte Alfonso, er habe mit Sacha zusammengearbeitet und dieser habe mit Disziplin und Leidenschaft den Wandel geschafft. Weiter schwärmte er, dass Sacha nicht nur sein Äußeres verändert habe, sondern auch gesundheitlich und fitnessmäßig große Fortschritte gemacht habe. Auch Sacha selbst äußerte sich zu den Zweifeln und nahm diese humorvoll auf – er gestand, dass er neben intensiven Trainingseinheiten auch auf Abnehm-Spritzen wie Ozempic sowie einen Privatkoch zurückgegriffen habe.

Hinter der körperlichen Transformation steckt offenbar auch ein Schuss Selbstironie. Sacha scherzte in seiner Instagram-Story, dass er seine Midlife-Crisis damit bewältige, Bier durch Proteinshakes zu ersetzen. Der Comedian, der aus seinen Rollen oft für seine bewegliche und wandelbare Erscheinung bekannt ist, zeigte auch diesmal, dass er für seine Kunst bereit ist, an die eigenen Grenzen zu gehen – und dabei mit Humor und offenen Karten spielt. Man darf gespannt sein, wie er seine neuen Muskeln in der Marvel-Serie in Szene setzen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / mensfitnessuk Sacha Baron Cohen posiert für Men's Fitness UK

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen, 2016 in Los Angeles