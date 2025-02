Isla Fisher und Sacha Cohen trotz Ehe-Aus freundschaftlich

Isla Fisher (49) und Sacha Baron Cohen (53) haben kürzlich mit einem freundlichen Austausch auf Instagram die Gerüchte um eine eskalierende Scheidung zurückgewiesen. Unter einem Foto der Schauspielerin, das sie in einem pinken Minikleid auf einem Bett zeigt, kommentierte Sacha: "Atemberaubendes Fotoshooting." Isla antwortete prompt mit einem schlichten "Danke" und einem lächelnden Emoji. Dies geschah nur wenige Tage, nachdem Berichte aufgekommen waren, dass ihre Trennung einen unschönen Verlauf genommen habe.

Kürzlich sah das nämlich noch ganz anders aus: Ein Insider hatte gegenüber Daily Mail berichtet dass mittlerweile "jegliche Höflichkeit" zwischen dem Ex-Paar der Vergangenheit angehöre. Isla hatte in einem Interview außerdem betont, dass es ihr nach der Trennung besser gehe: "Ich habe so viel über die Kraft weiblicher Freundschaften gelernt, und ich habe einfach gelernt, dass ich belastbar bin, wer ich außerhalb einer Partnerschaft bin und was meine Werte sind. Es war eine sehr umfangreiche Lernkurve." Kurz darauf dementierte ein weiterer Informant aber die Gerüchte um einen Rosenkrieg. "Alle Scheidungen haben ihre Herausforderungen, aber bei Isla und Sacha sind die Dinge ziemlich glattgegangen", betonte er gegenüber Page Six. Das scheint nun auch der freundliche Austausch im Netz zu bestätigen.

Sacha und Isla galten in Hollywood lange Zeit als Traumpaar: Sie waren 13 Jahre verheiratet und durften sich über drei gemeinsame Kinder freuen. Im April 2024 verkündeten sie dann aber überraschend, dass sie kein Paar mehr seien und bereits im vorigen Jahr die Scheidung eingereicht hätten. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", erklärten sie in einem Instagram-Statement.

Getty Images Isla Fisher, Schauspielerin

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

