Isla Fisher reflektiert über neue Lebensziele nach Scheidung

Isla Fisher (49) hat in einem Interview mit Sunday Times über ihre Trennung von Sacha Baron Cohen (53) gesprochen und dabei emotionale Einblicke gegeben. Die Schauspielerin, die mit dem britischen Komiker drei Kinder hat, bezeichnete die Scheidung als "das Schwierigste, was ich durchgemacht habe". Trotz der Herausforderung betonen beide, wie wichtig ihnen das Wohl ihrer Kinder sei. "Kinder sind das Wichtigste, und man möchte, dass sie sich sicher und geliebt fühlen", erklärte Isla. Das Paar, das im April 2024 seine Trennung öffentlich machte, arbeitet daran, eine "neue, gesunde Version" ihrer Familie aufzubauen.

In dem Gespräch äußerte sich Isla außerdem über die Unterstützung, die sie von engen Freundinnen erhalten hat. "Die Frauen in meinem Leben haben mich gehalten. Die weiblichen Beziehungen, die ich aufgebaut habe, waren für mich da, und ich bin so dankbar", erzählte sie sichtlich gerührt. Besonders betonte sie, wie diese Freundschaften sie gelehrt hätten, ihre Resilienz zu erkennen und eigene Werte zu definieren. Auch verriet sie, dass sie derzeit nicht ans Daten denke: "Das steht nicht auf meiner To-do-Liste." Stattdessen widme sie sich mit neuer Energie ihrer Karriere und kommenden Filmprojekten, wie "Now You See Me 3" und "Spa Weekend".

Bereits im vergangenen Jahr hatte Isla ihre Gefühle nach der Trennung öffentlich geteilt. In einem Instagram-Beitrag bedankte sie sich bei Freunden und Familie, die sie und ihre Kinder unterstützten. "Ich beende 2024 voller Dankbarkeit", schrieb sie damals unter ein Foto. Das ehemalige Paar, das sich 2001 in Sydney kennengelernt und 2010 geheiratet hatte, reichte im Jahr 2023 gemeinsam die Scheidung ein. Trotz der Trennung blieb ihnen das Wohl ihrer Kinder stets ein zentrales Anliegen. Sacha und Isla haben betont, dass ihre Hingabe für die Familie auch weiterhin unverändert bleibe.

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen bei einer Netflix-Party 2020

Instagram / islafisher Isla Fisher im Juli 2024

