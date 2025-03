Nach Trennung von Sacha: Isla Fisher teilt Zitat zu Neustart

Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Sacha Baron Cohen (53) deutet Isla Fisher (49) auf Instagram das nächste Kapitel ihres Lebens an. Die australische Schauspielerin teilt eine inspirierende Botschaft mit ihren Followern: "Habe keine Angst, neu anzufangen. Vielleicht gefällt dir deine neue Geschichte besser." Isla, die kürzlich die Arbeiten zu ihrem neuen Film "Spa Weekend" an der australischen Goldküste begonnen hat, scheint sich auf das Leben nach der Ehe zu konzentrieren. Auf humorvolle Weise gewährt sie dabei Einblicke hinter die Kulissen und zeigt, wie sie sich in einem schweren Ballkleid mit Hilfe eines Ventilators vor der Hitze schützt. Die romantische Komödie, an der sie arbeitet, bringt Isla mit Kolleginnen wie Leslie Mann (52), Michelle Buteau und Anna Faris (48) zusammen.

Die Trennung des einstigen Traumpaares verlief nicht ohne Spannungen. Berichten zufolge könnte die Aufteilung ihres gemeinsamen Vermögens in Höhe von umgerechnet fast 72 Millionen Euro noch für Konflikte sorgen. Dennoch gab es kürzlich eine freundliche Interaktion der beiden auf Instagram, als Sacha die ehemalige Partnerin unter einem Fotoshooting-Beitrag als "umwerfend" lobte. Isla bedankte sich öffentlich mit einem schlichten "Danke" und einem errötenden Emoji. Trotz dieses kurzen Austauschs scheinen sie und Sacha derzeit vor allem darauf bedacht zu sein, ihre drei Kinder in London gemeinsam großzuziehen. In einem Interview mit Sunday Times erklärte Isla, wie sie Stärke aus ihrem Freundeskreis schöpfen würde und den Wert weiblicher Freundschaften während dieser schwierigen Phase besonders zu schätzen gelernt habe.

Isla und Sacha blicken auf über 20 Jahre Beziehung zurück. Ihren gemeinsamen Weg beschrieben sie bei der Bekanntgabe ihrer Trennung im April 2024 mit den Worten: "Nach einem langen Tennismatch legen wir nun unsere Schläger nieder." Trotz der Herausforderungen betonte Isla, dass sie eine harmonische Co-Elternschaft anstrebt – inspiriert von der friedlichen Trennung ihrer eigenen Eltern. Auf die Frage, ob sie bereit sei, wieder zu daten, antwortete die "Wedding Crashers"-Darstellerin gegenüber Sunday Times entschieden: "Das steht nicht auf meiner To-Do-Liste. Dafür bin ich noch nicht bereit." Aktuell scheint sie sich stattdessen auf ihre Karriere und einen selbstbestimmten Neuanfang zu konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige