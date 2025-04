So funktioniert das WG-Leben von Oliver Pocher und Sandy

Seit ihrer Scheidung vor elf Jahren bilden Oliver Pocher (47) und Alessandra Meyer-Wölden (42) ein außergewöhnliches Team. Die beiden Ex-Partner, die drei gemeinsame Kinder haben, leben zusammen in einem Haus – eine Wohnsituation, die vor allem bei Fans für ungläubiges Staunen sorgt. Immerhin könnten ihre Meinungen und Lebensansichten unterschiedlicher nicht sein. Während Sandy, wie Alessandra oft genannt wird, Spiritualität schätzt und eine esoterische Ader hat, gibt sich der Comedian eher pragmatisch und skeptisch. Doch das scheint ihrer Harmonie im Alltag keinen Abbruch zu tun.

Tatsächlich scheinen die beiden auf den ersten Blick sehr verschieden zu sein. Während Alessandra Yoga praktiziert und sogar einen eigenen spirituellen Altar zu Hause hat, hält Oliver von solchen Dingen wenig. Laut eigener Aussage in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" kann Alessandra ihm aber hin und wieder sogar die Karten legen – und das ohne Widerstand. "Er lässt mich einfach sein und unterstützt mich", erzählte sie weiter. Oliver selbst erinnerte während der Aufnahme daran, wie er als Zeuge Jehovas aufwuchs, und zeigte sich vergleichsweise gelassen: "Solange du nicht von Haus zu Haus gehst, kannst du machen, was du willst", erklärte er mit gewohnt ironischem Unterton.

Die beiden verbindet trotz ihrer Unterschiede ein bemerkenswertes Maß an Wertschätzung. Ursprünglich wuchs Oliver in einem streng religiösen Haushalt auf, was ihn nach eigener Aussage geprägt hat. Genau diese Erfahrung scheint nun dazu beizutragen, dass er gegenüber den esoterischen Neigungen seiner Ex-Frau tolerant bleibt. Alessandra, die neben ihrer Berufstätigkeit fünffache Mutter ist, schätzt Oliver als zuverlässigen Mitbewohner und Vater. Trotz Trennung und kontroverser Ansichten zeigen sie, wie eine Patchworkfamilie ein harmonisches Umfeld schaffen kann, in dem jeder sein eigenes Ding machen darf.

Action Press Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden beim Wiener Opernball 2024

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

