Soziale Angst: Tom Cruise gab Hayley Atwell diesen Ratschlag

Hayley Atwell (43) kämpft wie viele andere Menschen mit sozialer Angst. Wie die Schauspielerin im "Reign With Josh Smith"-Podcast erklärt, werde sie von dieser oft in einer "neuen Umgebung", in einer "Arbeitssituation" oder "Freundschaftssituation" eingeholt – weshalb sie von ihrem Mission: Impossible-Kollegen Tom Cruise (62) einen Rat erhalten habe, der ihr beigebracht habe, ihre Ängste besser in den Griff zu bekommen. "Wenn ich einen Raum betrete und spüre, dass die Angst kommt, dann will ich mich zurückziehen und fange an, zu viel nachzudenken. [...] Und er sagte: 'Versuch, das Gegenteil zu tun'", offenbart sie.

Damit meine der Hollywoodstar, dass die 42-Jährige versuchen solle, die Quellen ihrer Ängste zu lokalisieren. Sie solle sich im Raum umschauen und herausfinden, mit wem oder was ihre innere Unruhe zusammenhänge – denn oft sei die Angst mit bestimmten Situationen oder Personen verknüpft, die einen früher einmal verletzt haben oder an negative Erfahrungen erinnern. "Wenn ich mich dem stelle, verliert es irgendwann seine Macht, so wie ein Monster unter dem Bett, das plötzlich verschwindet", gibt Hayley preis.

Die Marvel-Bekanntheit und der 62-Jährige lernten sich am Set des siebten "Mission: Impossible"-Teils kennen. In der Vergangenheit wurden immer wieder Gerüchte laut, dass die zwei Co-Stars sich daten würden, was Hayley vehement abstritt. "Was ich spüre, ist die wirklich außergewöhnliche Kraft der platonischen Liebe, die manchmal unterrepräsentiert zu sein scheint", machte sie gegenüber Country & Town House deutlich. Tom sei ein mutiger und kluger Mensch und sie könne bei jeglichen Sorgen mit ihm reden – mehr sei zwischen ihnen aber nicht.

Getty Images Hayley Atwell im Januar 2025

Getty Images Hayley Atwell und Tom Cruise im Juni 2023

