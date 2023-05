Hayley Atwell betont: Liebe zu Tom Cruise ist nur platonisch

Hayley Atwell (41) bringt endlich Licht ins Dunkel! 2021 wurden Gerüchte laut, dass die Schauspielerin ihren Mission: Impossible-Kollegen Tom Cruise (60) datet. Immer wieder wurden die beiden zusammen gesehen und schienen sich blendend zu verstehen. Selbst bestätigt hatten die Hollywoodstars ihre Beziehung, die zahlreiche Höhen und Tiefen gehabt und im letzten Sommer geendet haben soll, allerdings nicht. Jetzt verrät Hayley, was sie wirklich für Tom empfindet!

"Was ich spüre, ist die wirklich außergewöhnliche Kraft der platonischen Liebe, die manchmal unterrepräsentiert zu sein scheint", stellt sie im Interview mit Country & Town House klar. Tom sei einfach ein mutiger und kluger Mensch, der sich sein kindliches Staunen behalten habe. Zu den Gerüchten über mehr als eine platonische Beziehung mit ihrem Co-Star fügt Hayley hinzu: "Ich hatte das Gefühl, dass ich mit ihm reden könnte, wenn ich mir jemals Sorgen machen würde. Und ich weiß, dass er gesagt hätte: 'Die Leute sagen, was immer sie sagen wollen, aber du weißt, wer du bist, ich weiß, wer ich bin, und ich möchte, dass du dich in dieser Umgebung sicher fühlst.'"

Inzwischen sind die Spekulationen aber hinfällig, denn vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Hayley sich verlobt hat! Ihr Freund Ned Wolfgang Kelly hatte ihr ganz romantisch einen Antrag gemacht. "Um 10 Uhr morgens in Venedig angekommen – und dann habe ich mich mit der Liebe meines Lebens verlobt. Ein perfekter Start in den Rest unseres gemeinsamen Lebens", schwärmte der Schauspieler im Netz.

Getty Images Hayley Atwell bei der "60 Jahre James Bond"-Party 2022

Getty Images Hayley Atwell und Tom Cruise im Juli 2021 in London

Getty Images Hayley Atwell im Mai 2022 in London

