"Zehn von zehn": Kontra K enthüllt seine eigene Wachsfigur

Kontra K (37) hat einen besonderen Meilenstein in seiner Karriere erreicht: Der Rapper wurde bei Madame Tussauds Berlin mit einer eigenen Wachsfigur geehrt. Bei der feierlichen Enthüllung präsentierte sich der Musiker stolz neben seiner lebensechten Nachbildung. "Der kann einiges, der ist ziemlich gut. Bin ja ich, was soll ich machen", scherzte der Künstler im Gespräch mit der Kiss FM-Moderatorin in einem Video auf Instagram. Besonders beeindruckt zeigte sich der 36-Jährige von den feinen Details, insbesondere vom intensiven Blick der Figur: "Der Blick ist schon ziemlich on point. Der Blick ist sehr hungrig – er macht mir ein bisschen Angst." Der Lieblingstrack der Figur muss bei dem Anlitz "Kampfgeist" sein, meint er augenzwinkernd.

Doch nicht allein der Blick ist gut getroffen. Der Künstler bezeichnet sein neues Ebenbild auf einer Skala von eins bis zehn als eine satte zehn – er könne keine Schwachstellen finden! Kein Wunder bei der harten Arbeit, die dem Prozess der Erstellung zugrunde liegt. Vor der Entstehung der Wachsfigur nahm Maximilian Diehn, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, an einem rund vierstündigen, detaillierten Sitting teil, bei dem über 250 Messungen, zahlreiche Fotos und Farbanalysen von ihm gemacht wurden. Damit "jedes Detail perfekt wird", wie es auf der offiziellen Website von Madame Tussauds heißt.

Kontra K hat sich in den letzten Jahren als einer der erfolgreichsten deutschen Rapper etabliert, bekannt für seine authentischen Texte und seinen unverwechselbaren Stil. Seine Musik, geprägt von Themen wie Disziplin, Motivation und Durchhaltevermögen, spiegelt auch persönliche Aspekte seines Lebens wider. Privat ist der Künstler bekannt für seine Bodenständigkeit und seine Leidenschaft für Kampfsport, was in seinen Songs und seinem Auftreten immer wieder durchscheint.

Instagram / kontrak Kontra K im April 2023

Instagram / kontrak Kontra K, Rapper

