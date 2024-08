Streng? Kontra K gewährt Einblick in seinen Erziehungsstil

Kontra K (37), der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt, verkörpert alle Stereotypen eines Gangster-Images. Abseits des Rapper-Kosmos ist der Musiker allerdings dreifacher Familienvater. Sein Privatleben hält er aus der Öffentlichkeit akribisch heraus. Nun plaudert Kontra K im Interview mit RTL aber aus dem Nähkästchen und erzählt, worauf er bei der Erziehung seiner Kinder besonders viel Wert legt. "Als Vater bin ich sensibel, aber auch streng und sportlich." Die eiserne Disziplin, von der er regelmäßig in seinen Songs rappt, will er offenbar auch an seine Kinder weitergeben.

Für seine zwei Söhne und seine Tochter hat er genaue Vorstellungen: "Wir brauchen wieder starke Menschen, und ich versuche, meine Söhne und meine Tochter zu starken Menschen und Individuen zu machen." Auch für Kontra K selbst steht die Stärke wohl an erster Stelle. Obwohl der gebürtige Berliner viel Wert auf sein Sportprogramm legt, ist nicht sein äußeres Erscheinungsbild seine erste Priorität. "Fit sein ist wichtig. Und fit ist man nicht nur, wenn der Körper geil aussieht. Ich möchte gesund sein. Ich habe drei Kinder und will für sie da sein", betont er im Interview.

Ein gutes Vorbild für seine Kinder war Kontra K aber nicht immer. Vor rund zwei Jahren waren die Schlagzeilen mit üblen Anschuldigungen gegen den Musiker gefüllt. Demnach soll der Rapper versucht haben, 100 Kilogramm Cannabis von Frankreich nach Deutschland zu schmuggeln, woraufhin Ermittlungen gegen den 37-Jährigen eingeleitet wurden. Gegenüber RTL stellte er damals klar: "Schlagzeilen gibt es viele. Ich kann nur sagen: Ich handle nicht mit Drogen, ich nehme keine." Dennoch räumte er ein, keine weiße Weste zu haben. "Ich war mal das Gegenteil von einem Vorbild. [...] Ich habe sicher eine Vergangenheit, die auch für sich spricht, aber das, was ich jetzt mache, zählt", meint Kontra K im aktuellen Interview mit dem Sender und will seinen Fans noch eine Botschaft mit auf den Weg geben: "Ich möchte den Leuten etwas Gutes mitgeben. Manchmal braucht es das Böse, um das Gute zur Geltung zu bringen."

Panama Pictures Kontra K bei den MTV Europe Music Awards im November 2022

Instagram / kontrak Kontra K mit seinen Hunden im Juli 2023

