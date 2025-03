Kontra K plant Neuauflage von Sidos Rap-Hit "Mein Block"

Rap-Fans haben gleich doppelten Grund zur Freude! Kontra K (37) arbeitet aktuell an seinem neuen Album "Augen Träumen Herzen Sehen", das im Oktober dieses Jahres erscheinen soll. Und damit noch nicht genug: Wie der Musiker in einem Video auf Instagram verrät, plant er, eine Neuauflage des Kulthits "Mein Block" von Sido (44) zu veröffentlichen. "Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block", lautet die berühmte Zeile, die in einer Hörprobe nun mit der Stimme von Maximilian Diehn, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, zu hören ist. Der Grund für die Neuauflage des 21 Jahre alten Songs? "Ich habe gesehen, wie Kids auf dem Luciano-Konzert nicht wissen, was dieser Song ist. Und ich war so: 'Nee, ich beleb' den wieder!'", erklärt Kontra K.

Sidos "Mein Block" zählt zu den bekanntesten Songs des deutschen Raps und bedeutete 2004 den Durchbruch für den damals noch aufstrebenden Künstler. Dass Kontra K sich diesem Klassiker annimmt, zeigt wohl seinen Respekt vor dem Erbe der Szene – und sein Anliegen, es der jungen Generation näherzubringen. Der "Erfolg ist kein Glück"-Interpret ist ebenfalls schon seit Jahren erfolgreich im Rap-Business unterwegs. Nachdem im Jahr 2010 sein Debütalbum "Dobermann" veröffentlicht worden war, erreichte er im Laufe der Jahre mit seiner Musik immer wieder die obersten Plätze der Charts. Mit "Augen Träumen Herzen Sehen" veröffentlicht Kontra K Ende 2025 bereits sein 13. Studioalbum.

Kontra K ist nicht nur leidenschaftlicher Musiker, sondern auch liebender Vater. Der 37-Jährige hat zwei Söhne und eine Tochter. Zwar hält er sein Privatleben äußerst sorgfältig aus der Öffentlichkeit heraus, doch gab er zuletzt einen kleinen Einblick. "Als Vater bin ich sensibel, aber auch streng und sportlich", erklärte er RTL und betonte zudem, dass ihm Disziplin sehr wichtig sei und er diese an seine Kids weitergeben möchte: "Wir brauchen wieder starke Menschen, und ich versuche, meine Söhne und meine Tochter zu starken Menschen und Individuen zu machen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sido bei der "Bravo"-Supershow 2005

Anzeige Anzeige

Instagram / kontrak Kontra K mit seinen Hunden im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige