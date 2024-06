Rapper Kontra K unterstützt DFB-Team mit heimlichem Konzert

Der Rapper Kontra K (36) entpuppt sich als waschechter Fußballfan – vor allem während der derzeitigen Europameisterschaft! Wie Bild jetzt berichtet, soll es Maximilian Diehn, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, in das Quartier des DFB-Teams in Herzogenaurach verschlagen haben: Demnach soll Kontra K vor dem gesamten Team der deutschen Nationalelf seinen Hit "Erfolg ist kein Glück" performt haben. Öffentlich ist von dem Auftritt allerdings nichts bekannt, auch Kontra K äußerte sich bislang nicht dazu. Nach Angaben des Blatts soll seine Performance aber auch außerhalb des Quartiers zu hören gewesen sein.

Kontra K ist allerdings nicht der einzige Künstler, der die deutsche Nationalelf bereits besuchte: Vor drei Jahren stattete Peter Maffay (74) der Mannschaft vor dem Achtelfinale gegen England einen Besuch ab – und gab den Erfolgshit "Über sieben Brücken musst du gehn" zum Besten. Glück brachte Peters Ständchen den Sportlern leider nicht: Das Team verlor das Spiel und schied aus dem sportlichen Spektakel aus. Ob Kontra K mit seiner Gesangseinlage mehr Glück bringen wird?

Doch nicht nur auf die Prominenz können sich die Fußballspieler verlassen, sondern auch auf ihre Liebsten. So bekam Robert Andrich (29) erst kürzlich Besuch von seiner Frau Alicia und ihren zwei gemeinsamen Kindern Malia und Matteo: Auf ihrem Instagram-Account teilte die Influencerin so einige Schnappschüsse, die Robert unter anderem mit seinem Töchterchen im Pool zeigen, während Alicia mit dem Sohnemann am Rand des Beckens verweilt.

