NFL-Spiel in Deutschland: Sie performen die Halftimeshow!

Die Künstler für die Halftime-Show stehen fest! In wenigen Tagen dürfen sich die deutschen Football-Fans über ein ganz besonderes Ereignis freuen: Am 5. November treten die Kansas City Chiefs in Frankfurt am Main gegen die Miami Dolphins an. Doch nicht nur das sportliche Geschehen rund um Taylor Swifts (33) neuen Lover Travis Kelce (34) wird an diesem Tag ein Highlight für die Zuschauer sein – auch während der Halbzeit gibt es einiges zu sehen: Kontra K (36) und Nico Santos (30) werden die Halftime-Show performen!

Das gibt nun die NFL auf der Website bekannt. Kontra K gilt mit sieben Nummer-eins-Alben in den deutschen Charts als einer der erfolgreichsten Rapper des Landes – und freut sich schon ganz besonders auf seinen Auftritt: "Es ist mir eine Ehre, die Show spielen zu dürfen, und ich hoffe, wir können auch bald in Deutschland an die legendären US-Halftime-Shows anknüpfen - wir werden unser Bestes geben!"

Auch Nico ist megahappy und kann es kaum erwarten, mit Kontra K auftreten zu dürfen. "Die NFL-Games sind Entertainment auf höchstem Niveau, und die Halftime-Shows aus den USA haben die Popkultur geprägt – wir sind sehr gehyped und motiviert, hier eine krasse Show abzuliefern, die in dieser Kombination einzigartig ist!", freut sich der "Rooftop"-Interpret.

Instagram / kontrak Kontra K, Rapper

Getty Images Nico Santos im September 2021

Panama Pictures Kontra K bei den MTV Europe Music Awards im November 2022

