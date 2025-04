Coachella-Nachschub: Auch diese zwei Stars werden performen

Das Coachella-Festival 2025 sorgt wenige Tage vor seinem Start für große Überraschungen: Ed Sheeran (34) und die Band Weezer wurden kurzfristig ins Line-up aufgenommen. Beide Acts werden laut Deadline an jeweils unterschiedlichen Wochenenden auftreten. Weezer übernimmt am Samstag des ersten Festival-Wochenendes, während der britische Singer-Songwriter in der zweiten Festivalausgabe zur gleichen Zeit die Bühne betritt. Diese Änderungen folgen auf eine unerwartete Absage der britischen Musikerin FKA Twigs (37), die aufgrund von Problemen mit ihrem Visum nicht an ihrem geplanten Auftritt teilnehmen kann. Auch die brasilianische Popsängerin Anitta (32) sagte ihre Show aus persönlichen Gründen ab.

Die kurzfristigen Neuzugänge kommen zu einem ohnehin eindrucksvollen Programm hinzu, das in diesem Jahr mit Headlinern wie Lady Gaga (39), Post Malone (29), Green Day und Travis Scott (33) glänzt. Neben diesen großen Namen treten auch noch Künstler wie Charli XCX (32) und Megan Thee Stallion (30) auf. Ed Sheeran, der kürzlich den Song "Azizam" veröffentlichte, befindet sich aktuell auf einer ausgedehnten Sommertournee und wird zwischen den Festivalbesuchen zahlreiche weitere Konzerte geben. Weezer reiht ihren Coachella-Auftritt in eine Serie internationaler Festivalshows ein. Unterdessen wandte sich FKA Twigs via X an ihre Fans und entschuldigte sich mit den Worten: "Ich bin zutiefst enttäuscht, dass ich euch meine neuen Werke aktuell nicht präsentieren kann."

Die neueste Entwicklung beim Coachella-Festival zeigt einmal mehr, wie flexibel und dynamisch die Planung eines solchen Mega-Events ist. Dass unter anderem Lady Gaga und Green Day das Line-up anführen, war den Fans bereits bekannt, ebenso wie die hohen Erwartungen an Travis Scott, der neben seinem musikalischen Beitrag auch künstlerische Akzente in der Gestaltung der Festivalumgebung setzen soll. Ed Sheerans Einbindung dürfte viele Festivalbesucher erfreuen, zumal er seit Jahren als einer der erfolgreichsten Künstler weltweit gilt. Über Weezer, die seit drei Jahrzehnten die Rockszene prägen, sagte Frontmann Rivers Cuomo einmal: "Musik bringt die Menschen zusammen, und genau darum geht es doch bei solchen Events."

Getty Images Mike Dirnt, Billie Joe Armstrong und Tré Cool im September 2017 beim Global Citizen Festival

Getty Images FKA Twigs, britische Musikerin

