Lady Gaga und Co.: Headliner für das Coachella 2025 enthüllt

Mitte April geht das Coachella-Festival wieder los. Der Veranstalter hat nun das komplette Line-up für 2025 auf Instagram in Form eines Posters veröffentlicht. Lady Gaga (38), Green Day und Post Malone (29) sind als Headliner für die zwei Wochenenden geplant. Einem Rapper wird außerdem eine ganz besondere Aufgabe übertragen: "Travis Scott designt die Wüste", ist auf dem Poster zu lesen. Was genau damit gemeint ist, behalten die Verantwortlichen allerdings erst mal für sich. Neben den Hauptacts können sich die Zuschauer aber auch auf geballte Frauenpower in Form von Megan Thee Stallion (29), Missy Elliott (53) und Charli XCX (32) freuen.

Dass Post Malone, alias Austin Richard Post, auf der Bühne zu sehen sein würde, hatten Fans schon länger vermutet. Der "I Had Some Help"-Interpret kündigte im Netz kürzlich seine große Stadiontournee an. Schwarz auf weiß war in seinem Post zu lesen, dass er am 13. und 20. April 2025 in Indio spielen wird – die Stadt, in der auch das berühmte Festival stattfindet. "Hast du gerade geleakt, dass du beim Coachella auftrittst?", wunderte sich ein User in den Kommentaren.

Billie Joe Armstrong (52), Frontmann von Green Day, freut sich schon auf seine Performance. Im Gespräch mit Billboard erklärte der "American Idiot"-Interpret: "In dieser Welt, die aus den Fugen geraten ist, wissen wir eines ganz sicher – Rock 'n' Roll ist für immer, und sein Zauber wird jetzt mehr denn je gebraucht. Bringt eure Wut, eure Hoffnung und eure lauteste Stimme mit. Coachella, lass uns die beste Zeit unseres Lebens haben."

Getty Images Post Malone, Musiker

Getty Images Billie Joe Armstrong, Frontmann von Green Day

