Macaulay Culkin und Brenda Songs peinliches erstes Treffen

Macaulay Culkin (44) hat kürzlich preisgegeben, wie holprig der Start seiner Beziehung mit Brenda Song (36) verlaufen sei. In einem Interview mit Cosmopolitan berichteten beide, dass Macaulays erster Versuch, Brenda bei einem Treffen im Jahr 2014 zu beeindrucken, deutlich gescheitert sei. "Ich würde sagen, sie war absolut nicht beeindruckt von mir", gab der Schauspieler zu. Besonders ein Scherz über die Absetzung einer ihrer Serien habe Brenda missfallen. "Ich fand das überhaupt nicht lustig", erzählte sie offen.

Doch das Blatt habe sich bei den gemeinsamen Dreharbeiten zur Filmkomödie "Changeland" im Jahr 2019 gewendet. Bei dieser Gelegenheit hätten die beiden viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Brenda habe in Macaulay "eine wirklich interessante, sehr sensible, sehr intelligente, künstlerische Person" erkannt. Diese Verbindung führte schließlich nicht nur zu einer festen Beziehung, sondern auch zu einer Familie. Sie sind mittlerweile stolze Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen und leben ein zurückgezogenes Familienleben abseits des Rampenlichts.

Macaulay und Brenda blicken beide auf eine lange Geschichte im Showbusiness, die bereits in ihrer Kindheit begonnen hat. Während Macaulay mit Kultrollen wie im Weihnachtsklassiker Kevin - Allein zu Haus berühmt wurde, spielte Brenda in Disney-Produktionen wie "Hotel Zack & Cody" mit. Heute scheinen sich ihre gemeinsamen Erfahrungen als Kinderstars auszuzahlen. Wie sie selbst verrieten, würden sie gemeinsame Werte verbinden und gute Kommunikation sei das, was sie als Familie zusammenschweiße.

Instagram / culkamania Brenda Song und Macaulay Culkin, 2024

ActionPress / Kay Blake / ZUMA Press Wire Macaulay Culkin und Brenda Song

