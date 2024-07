Selten: Macaulay Culkin und Brenda spazieren mit Sohn Dakota

Ihre zwei Söhne halten Macaulay Culkin (43) und Brenda Song (36) weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Ihr Familienleben scheinen die Schauspielstars trotzdem in vollen Zügen zu genießen. Das zeigt jetzt ein seltener Familienschnappschuss, der Daily Mail vorliegt. Auf den Fotos spazieren der Kevin – Allein zu Haus-Darsteller und die "Secret Obsession"-Bekanntheit zusammen mit ihrem ältesten Sohn Dakota durch Los Angeles. Liebevoll trägt Brenda ihren Sprössling auf dem Arm. Macaulay weicht seinen Liebsten dabei nicht von der Seite. Ihr breites Lächeln zeigt, dass sie bei dem Spaziergang sichtlich viel Spaß haben.

Bei dem Familienausflug entscheiden sich die Hollywood-Schauspieler für einen lässigen Look. Brenda kombiniert graue Shorts zu einem weißen oversized T-Shirt. Ihr entspanntes Outfit rundet sie mit gemütlichen Schlappen ab. Auch Macaulay passt in Sachen Outfit zu seiner Partnerin. Der "Richie Rich"-Star trägt eine hellgraue Jogginghose und ein T-Shirt mit einem verspielten Aufdruck. Seine pinken Crocs sorgen bei dem Look für den besonderen Hingucker.

Die Zeit als Familie genießen Macaulay und Brenda offenbar sehr. Doch auch auf seine Zweisamkeit scheint die beiden großen Wert zu legen. Zum 36. Geburtstag der Schauspielerin reisten die Verlobten im März in ein Fünf-Sterne-Hotel in Mexiko. Während des Trips verwöhnte Macaulay seine Liebste rund um die Uhr, wie der 43-Jährige auf Instagram berichtete. "An unserem ersten Tag gingen wir in den Geschenkeladen und ich fand dieses Hemd. Da ich nun wie das Personal aussah, beschloss ich, meine vier Tage so zu verbringen: Kellner am Pool, Haushälter, Cabana-Junge, Zimmerservice-Mitarbeiter, Hotelpage", schrieb er zu einem süßen Schnappschuss, auf dem er Brenda bedient.

Macaulay Culkin und Brenda Song im Dezember 2023

Brenda Song und Macaulay Culkin, 2024

