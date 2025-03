So verrückt lief Macaulay Culkin und Brendas Verlobung ab

Brenda Song (36) hat in einem Interview verraten, wie außergewöhnlich die Verlobung mit Macaulay Culkin (44) abgelaufen sei – und welche Rolle ihr ältester Sohn Dakota dabei gespielt habe. Der "Kevin - Allein zu Haus"-Star machte seiner Partnerin zu Weihnachten 2021 einen unvergesslichen Antrag. Gegenüber Times of London berichtete Brenda, dass er ihr zunächst 21 Gartenzwerge und eine Box mit Amazon-Sachen geschenkt habe, die sie eigentlich für ihn habe zurückgeben sollen. "Ich habe den Witz nicht verstanden", erzählte die Schauspielerin trocken. Doch das letzte "Geschenk" sei dann eine echte Überraschung gewesen: Ein Brief von ihrem Sohn Dakota – eigentlich von Macaulay verfasst – in dem stand, dass Papa ein schlechter Geschenkgeber sei. Dazu habe es einen Ring gegeben, während Macaulay auf die Knie gegangen sei.

Das Paar, das seit 2019 zusammen ist, hat inzwischen zwei Kinder – Dakota, der inzwischen drei Jahre alt ist, und den im Dezember 2022 geborenen Carson. Über die Jahre haben Brenda und Macaulay selten private Details preisgegeben, doch sie betonten immer wieder, wie sehr das Elternsein sie zusammengeschweißt habe. Brenda schwärmte im Interview auch davon, wie Macaulay sie im Alltag unterstütze: "Er überrascht mich mit Blumen oder kleinen Aufmerksamkeiten, und morgens kümmert er sich oft um die Kinder, damit ich schlafen kann." Solche Gesten hätten ihre Beziehung gefestigt, genauso wie die Tatsache, dass sie nie Streit hätten. "Wir reden lieber in Ruhe miteinander, wenn die Kinder im Bett sind", erzählte sie.

Kennengelernt haben sich die beiden Schauspieler am Set des Films "Changeland". Brenda gab zu, dass sie damals nicht an eine ernsthafte Beziehung gedacht habe. Doch aus einem Flirt entwickelte sich eine achtjährige Partnerschaft und eine Familie – mit einem gemeinsamen Leben im ruhigen San Fernando Valley in Los Angeles. Das Paar schätzt die Zeit mit ihren Söhnen und genießt den Rückzug aus dem Rampenlicht. Brenda scherzte zuletzt, dass sie sich das Leben dort nicht mehr anders vorstellen könne: "Ich liebe es, eine Valley-Girl-Mama zu sein. Wir haben eine tolle Nachbarschaft mit Dinner-Clubs und Fußballspielen im Garten. Es braucht einfach einen Stamm und wir haben unseren gefunden."

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, 2024

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler, mit seiner Familie

