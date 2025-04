Tommy nennt Ex Sandra "Bebe": So steht Paulina Ljubas dazu

Da ist Tommy Pedroni (30) wohl in ein ganz schönes Fettnäpfchen getreten. Bei #CoupleChallenge trifft er nicht nur auf seine Ex Sandra Sicora (32), in Folge fünf kommt es zu einer unangenehmen Situation, als dem Franzosen gegenüber Sandra der Kosename "Bebe" rausrutscht. Das hätte fatale Folgen haben können – seine Freundin Paulina Ljubas (28) und Sandra sind ja sowieso schon nicht gut aufeinander zu sprechen. In ihrer Instagram-Story reagiert Paulina nun auf den Fauxpas ihres Partners – anders als erwartet reagiert sie extrem gelassen. "Ich glaube, sowas kann im Eifer des Gefechts echt jedem mal passieren. Namen zu verwechseln ist menschlich – gerade, wenn man aufgeregt ist und einfach im Flow spricht", sagt sie.

Es sei kurz Gesprächsthema zwischen ihnen gewesen – ein Drama habe die 28-Jährige aber nicht daraus gemacht. "Ich finde es nicht schlimm, wir haben darüber gelacht und gut ist. Wir sind nicht mehr 14 Jahre alt, daher finde ich es so wild, was im Internet teilweise wieder daraus gemacht wird." Diese Reaktion ist nicht das erste Mal, dass Paulina in Bezug auf Sandra die Fans überrascht. Auch sie ist bei "#CoupleChallenge" mit am Start. Die von vielen erwartete Eskalation blieb bisher aber aus – stattdessen verstanden sich die Frauen vor der Kamera sogar überraschend gut.

Über der Konstellation Tommy, Paulina und Sandra hängen bereits seit mehreren Jahren dunkle Wolken. Der Franzose und die Kölnerin lernten sich 2021 bei Ex On The Beach kennen und verliebten sich ineinander. Ihre Beziehung hielt knapp ein Jahr und ging während ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. in die Brüche. Ende 2023 machten der 30-Jährige und Paulina dann ihre Liebe offiziell – seitdem schossen vor allem die beiden Frauen immer wieder in Interviews und im Netz gegeneinander.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars

