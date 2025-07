Tommy Pedroni vermutet diesen Grund für Kims Bahamas-Pläne

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) wollen in Zukunft ein neues Kapitel beginnen: Das Reality-TV-Paar plant, auf die Bahamas auszuwandern – offiziell aufgrund des Baustresses rund um ihr Haus in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Während Kim und Nikola diesen Schritt als Abenteuerlust verkaufen, äußert Tommy Pedroni (30), ebenfalls aus der Reality-Szene bekannt, Zweifel. In seiner Instagram-Story stellt er eine provokante Frage: "Hat also nichts damit zu tun, dass die Bahamas kein Auslieferungsabkommen mit Dubai haben?" Er unterstellt, dass es weniger um Baustress gehe, sondern eher um rechtliche Hintergründe.

Tommy zieht weitere Schlüsse. Eigentlich wollte er bei dem Event Fame Fighting gegen Nikola antreten, doch dieser habe bisher nicht zugesagt und halte sich bedeckt. Auch das nimmt Tommy zum Anlass für Spekulationen. "Deswegen glaube ich auch, dass er den Kampf nicht annehmen kann. Weil er nämlich Probleme hat", meint er in seiner Story. Über mögliche Motive vermutet er weiter, dass Nikola sich auf den Bahamas mehr Freiheiten erhoffe: "Die haben vielleicht so viel gelogen, dass er gar nicht mehr Geld verdienen kann."

Kim und Nikola hingegen zeigten sich bisher unbeirrt. Bereits in der Vergangenheit suchte das Paar regelmäßig nach neuen Abenteuern und präsentierte seinen Fans das Leben als schillernde Weltenbummler. Die Bahamas sollen nun ein weiterer Schritt in Richtung einer unkonventionellen Zukunft sein. Dass weder eine Wohnung noch ein Visum organisiert sind, scheint sie nicht aus der Ruhe zu bringen. Schon einmal wagten die beiden den Sprung ins Ungewisse, als sie sich ohne größere Vorplanung auf ein Van-Abenteuer in Australien verabschiedeten. Ob die beiden im Paradies ankommen und die Gerüchte um ihre Auswanderung haltlos bleiben, wird sich zeigen. Tommy bleibt vorerst der Einzige, der lautstark Zweifel äußert.

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, April 2025