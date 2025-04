Blondie-Schlagzeuger Clem Burke nach Krebskampf verstorben

Es gibt eine traurige Nachricht aus der Musikbranche: Clem Burke, der langjährige Schlagzeuger der legendären New-Wave-Band Blondie, ist im Alter von 70 Jahren an Krebs verstorben. Das bestätigt die Band jetzt auf ihrem Instagram-Account. "In tiefer Trauer geben wir die Nachricht vom Tod unseres geliebten Freundes und Bandkollegen Clem Burke nach einem privaten Krebskampf bekannt", heißt es in dem emotionalen Statement und ferner: "Clem war nicht nur ein Schlagzeuger, er war der wichtigste Bestandteil von Blondie. Sein Talent, seine Energie und seine Leidenschaft für die Musik waren unübertroffen, und sein Beitrag zu unserem Sound und Erfolg ist unermesslich."

In ihrem Beitrag würdigen seine Bandkollegen aber nicht nur sein musikalisches Talent, sondern auch seinen unerschütterlichen Einsatz für die Gruppe. "Über seine musikalischen Fähigkeiten hinaus war Clem eine Quelle der Inspiration, sowohl auf als auch abseits der Bühne. Sein lebendiger Geist, sein ansteckender Enthusiasmus und seine grundsolide Arbeitsmoral berührten jeden, der das Privileg hatte, ihn zu kennen", erklären sie, bevor sie der Familie, den Freunden und den Fans des Musikers ihr tiefstes Beileid aussprechen. "Wir bitten sie, uns in dieser schweren Zeit die nötige Ruhe zu geben, damit wir mit diesem tiefen Verlust umgehen können", heißt es abschließend.

Clem war seit der Gründung 1975 fester Bestandteil der Band, prägte mit seinem markanten Stil den Sound der ikonischen New-Wave-Gruppe entscheidend und trug maßgeblich zum Erfolg von Hits wie "Heart of Glass" und "Call Me" bei. Doch sein musikalisches Talent beschränkte sich nicht nur auf Blondie, denn im Laufe seiner langjährigen Karriere arbeitete er auch mit einer Vielzahl anderer Künstler zusammen. So war er unter anderem bei Projekten mit The Ramones und Iggy Pop beteiligt.

Getty Images Blondie-Mitglieder Matt Katz-Bohen, Leigh Foxx, Clem Burke, Debbie Harry, Chris Stein,Tommy Kessler

Getty Images Clem Burke im März 2014

