Clea-Lacy Juhn kann sich keine weiteren Kinder vorstellen

Clea-Lacy Juhn (33), bekannt aus Der Bachelor, überraschte ihre Follower im letzten Jahr mit einer doppelten Freude: Sie brachte ihre Zwillinge Mika und Misah zur Welt. Auf Instagram stellte sich die erfolgreiche Social-Media-Influencerin jetzt den Fragen ihrer Follower. Dabei wollte ein Nutzer wissen, ob sie sich in Zukunft noch ein weiteres Kind vorstellen könne. Clea-Lacy gab darauf eine klare Antwort: "Nein." Zudem teilte sie offen mit: "Die Schwangerschaft und die Komplikationen sitzen mir noch voll in den Knochen."

In ihrem Statement verriet Clea-Lacy zudem, dass sie das Muttersein erst ab dem sechsten Monat nach der Geburt ihrer Zwillinge wirklich habe genießen können. Zuvor hätten sie die Herausforderungen der Schwangerschaft und die Umstellung auf ihren neuen Alltag wohl stark beansprucht. Doch jetzt, wo sich alles eingespielt habe, wolle sie ihre ganze Energie und Liebe ihren beiden Jungen zukommen lassen. "Da ich gleich zwei Wunder bekommen habe, möchte ich mich den beiden voll und ganz widmen", erklärte die Influencerin weiter. Ein weiteres Kind sei daher derzeit für sie keine Option.

Clea-Lacy, die durch ihre Teilnahme an der siebten Staffel von "Der Bachelor" einem breiten Publikum bekannt wurde, gewährt seither regelmäßig authentische Einblicke in ihr Leben. Besonders seit der Geburt ihrer Zwillinge nimmt sie ihre Community mit in den Alltag als frischgebackene Mama – inklusive Höhen und Tiefen. Ihre Follower schätzen vor allem ihre Offenheit, bei der sie auch schwierige Themen nicht ausklammert. Trotz der Herausforderungen zeigt sie stolz, wie sie die Balance zwischen Karriere und Alltag meistert.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Sohn im September 2024