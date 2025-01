Das ist Clea-Lacy Juhns größte Challenge als Zwillingsmama

Im Juli des vergangenen Jahres sind Clea-Lacy Juhns (33) Zwillingssöhne auf die Welt gekommen. Seitdem gibt die Neu-Mama immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag – und auch in ihre Gefühlswelt. Diese steht seit der Geburt ihrer Kids ganz schön auf dem Kopf. Wie sie auf Instagram verrät, kämpft die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin damit, die richtige Balance zwischen ihren beiden Söhnen zu finden. "Eine meiner größten Herausforderungen als Zwillingsmama ist es, beiden gleichzeitig gerecht zu werden. Es ist nicht immer leicht, zwischen beiden zu balancieren, ohne das Gefühl zu haben, dass einer zu kurz kommt", schreibt sie zu zwei Bildern, auf denen sie mit ihren Söhnen kuschelt.

Tatsächlich packt Clea-Lacy sogar manchmal ein schlechtes Gewissen, wie sie weiter schreibt, wenn sie lange mit einem ihrer Söhne kuschelt oder herumalbert. Ihre offene Art kommt bei ihren Fans sehr gut an. Moderatorin Eva Imhof (46) versteht sie total und schreibt in den Kommentaren: "Als meine Zwillinge so klein waren, ging es mir genau so." Und auch andere User können ihren Gedanken nur zustimmen. Trotz ihrer Sorgen ist Clea in den Augen ihrer Community dennoch eine tolle Mama. "Ich finde, du machst das großartig. Das Gefühl, nicht allen gleich gerecht zu werden, hat, glaube ich, jede Mama" und "Du bist zweifelsohne die beste Mama! Wir sehen, wie sehr du dich anstrengst", loben sie die Influencerin.

Clea-Lacy hatte es tatsächlich nicht leicht im vergangenen Jahr. Neben gesundheitlichen Strapazen während der Schwangerschaft lief auch in ihrem Liebesleben alles drunter und drüber. Der Vater der Zwillinge Mišah und Mika trennte sich während der Schwangerschaft von Clea-Lacy. Kurz nachdem die beiden das Licht der Welt erblickt hatten, gab es für die Influencerin und Hasim ein Liebescomeback. Doch jetzt wird schon wieder gemunkelt, dass es zwischen den beiden aus ist. Grund für die neuen Gerüchte sind die gelöschten gemeinsamen Fotos und der Fakt, dass Clea immer wieder kryptische Anmerkungen macht.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit einem ihrer Zwillingsbabys, Januar 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

