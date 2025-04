Jamal Musiala fällt wegen Muskelverletzung wochenlang aus

Jamal Musiala (22), einer der wichtigsten Spieler des FC Bayern München, hat sich beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg schwer verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen. Wie der Klub bekanntgab, zog sich der Offensivspieler einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Damit verpasst Jamal nicht nur beide Viertelfinalspiele der Champions League gegen Inter Mailand, sondern könnte sogar den Rest der Saison ausfallen. Noch am Samstag bedankte sich der Jungstar bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche: "Das bedeutet mir wirklich sehr viel! Von nun an geht es darum, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen!", schrieb er auf X.

Die genauen Ausmaße seiner Ausfallzeit sind derzeit noch unklar. Die medizinische Abteilung sprach zunächst von mehreren Wochen, während der TV-Sender Sky vermutet, dass Jamal rund acht Wochen pausieren muss. Wenn das eintreten sollte, könnte Jamal auch in einem möglichen Finale der Champions League, das im heimischen Stadion der Bayern stattfinden würde, nicht antreten. Das trifft den Klub besonders hart, da Jamal in dieser Saison eine Schlüsselrolle in der Offensive des Rekordmeisters einnimmt. Seine Kreativität und Torgefahr sind für die Mannschaft essenziell. Trotz der Verletzung zeigte sich der Nationalspieler kämpferisch: "Wir haben noch große Ziele in dieser Saison, und ich werde alles tun, um sie zusammen mit unseren Fans zu erreichen!"

Jamal, der in der Jugendmannschaft des FC Chelsea spielte, bevor er nach München wechselte, gilt als eine zentrale Figur in der Bayern-Offensive und gehört zu den größten Talenten des internationalen Fußballs. Er wurde in Stuttgart geboren, wuchs aber in England auf, bevor er sich für die deutsche Nationalmannschaft entschied. Mit seiner bescheidenen und bodenständigen Art hat er sich schnell die Sympathien der Fans gesichert. "Ich spiele, weil ich den Fußball liebe, und will immer mein Bestes geben", sagte er in einem früheren Interview. Jetzt heißt es für ihn, sich auf die Rehabilitation zu konzentrieren, um bald wieder seine einzigartigen Fähigkeiten auf dem Platz zeigen zu können. Für FC-Bayern-Fans ist Jamals Ausfall eine weitere schlechte Nachricht, nachdem gerade erst bekannt wurde, dass Thomas Müller (35) den Verein verlassen wird.

Getty Images Jamal Musiala beim Spiel FC Bayern gegen den FC Augsburg

Getty Images FC-Bayern-Spieler Jamal Musiala wird beim Spiel gegen den FC Augsburg vom Platz getragen

