Jamal Musiala (21) winkt Rekordvertrag bei FC Bayern München

Jamal Musiala (21) steht kurz davor, einen Rekordvertrag beim FC Bayern München zu unterschreiben. Um den Offensivstar in München zu halten, ist Sportvorstand Max Eberl (51) bereit, neue Maßstäbe zu setzen. Nach Informationen von Sport Bild winkt Jamal ein Deal mit einem Gesamtvolumen von über 100 Millionen Euro. Das wäre der teuerste Vertrag, den der Verein je unterschrieben hat. Damit würde Jamal sogar an Robert Lewandowski (36) und Harry Kane (31) vorbeiziehen, die bisher mit 20 Millionen Euro pro Jahr die Spitzenverdiener des Vereins waren.

Obwohl Jamals aktueller Vertrag noch bis 2026 läuft, wollen beide Seiten frühzeitig verlängern. Die konkreten Konditionen sind jedoch offen und ein erstes finanzielles Angebot steht noch aus. "Das ist nicht 'Wünsch dir was'", sagte Max nach dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund laut Bild gegenüber Reportern. "Aber wir sprechen intensiv und gut. Jetzt müssen sich zwei Parteien einigen", so Max weiter. Mit seinem Kopfballtreffer zum 1:1 im Top-Spiel gegen den BVB hat Jamal erneut seine entscheidende Bedeutung für die Mannschaft unter Beweis gestellt.

Jamal ist in Stuttgart geboren und in England aufgewachsen. Er gilt als eines der größten Talente im europäischen Fußball. Seit seinem Wechsel von der Jugendakademie des FC Chelsea nach München hat er eine steile Karriere hingelegt. Erst kürzlich dankte er Miroslav Klose (46), der damals sein Trainer war, für seine Unterstützung. Neben Jamals Verlängerung arbeitet Max auch an der Verlängerung der Verträge von Joshua Kimmich (29) und Alphonso Davies (24), die beide im Sommer 2025 auslaufen. Beide Spieler wollen bleiben, doch auch hier soll die Gehaltsfrage entscheidend sein.

Getty Images Jamal Musiala beim Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain

Getty Images Jamal Musiala beim Freundschaftsspiel gegen die USA

