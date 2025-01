Jamal Musiala feierte Silvester mit vielen Frauen in Miami

Jamal Musiala (21) startete ganz ausgelassen in das neue Jahr. Der Fußballstar urlaubt gerade in den USA und feierte die Silvesternacht in einem Klub in Miami. In einem TikTok-Video, das eine Klubgängerin teilte, sieht man ihn dicht umringt von tanzenden jungen Frauen – doch der Trubel schien den FC-Bayern-Spieler gar nicht zu stören. Grinsend stand er seinen Fans in einem schwarzen Outfit für Selfies bereit und genoss sichtlich die Aufmerksamkeit.

Der freudige Gesichtsausdruck des 21-Jährigen könnte allerdings auch noch etwas anderem gelten: und zwar dem Basketballkorb, auf den die Feierlustigen eifrig warfen. Jamal soll nämlich bekennender Basketballfan sein und nutzte den USA-Trip, um sich mit einigen Größen des Sports zu treffen. Auf seinem Instagram-Profil zeigte der Mittelfeldspieler zwar nichts von seiner wilden Klubnacht, doch er teilte Fotos mit dem Miami-Heat-Spieler Jimmy Butler und dem ehemaligen NBA-Star Carmelo Anthony (40). Mit Jimmy durfte der gebürtige Stuttgarter sogar ein paar Körbe werfen und sie tauschten Trikots.

Auch mit einer anderen Sportart wurde Jamal kürzlich in Verbindung gebracht. Der NFL-Star Amon-Ra St. Brown (25), der ebenfalls deutsche Wurzeln hat, trug das DFB-Trikot des jungen Nationalspielers auf dem Weg zu einem Spiel. Die Mannschaft des American-Football-Sportlers, die Detroit Lions, postete ein Bild davon auf ihrem Social-Media-Profil, was Jamal mit einem händeschüttelnden Emoji kommentierte.

Instagram / jamalmusiala10 Sportstars Jamal Musiala und Jimmy Butler

Getty Images Amon-Ra St. Brown, NFL-Profi

