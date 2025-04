Aus und vorbei: Thomas Müller verlässt den FC Bayern München

Jetzt ist es offiziell: Nach vielen Spekulationen und ungewissen Äußerungen gibt Thomas Müller (35) auf Instagram bekannt, dass nach 25 Jahren Vereinstreue seine Zeit beim FC Bayern München vorbei ist. "Servus Bayern-Fans, nachdem zuletzt viel über meine Person spekuliert wurde, möchte ich mit diesem Brief an euch die Gelegenheit nutzen, für Klarheit zu sorgen", beginnt er einen "Brief" an seine Fans und erklärt: "Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn es nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben."

Der Nationalspieler macht deutlich, dass er sehr gerne weiter bei seinem Stammverein geblieben wäre. "Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß, mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen. Diese Rolle hätte ich mir auch im nächsten Jahr gut vorstellen können", erklärt der 35-Jährige. Trotzdem scheint es ihm wichtig zu sein, den Münchner Verein nicht mit bösem Blut zu verlassen: "Ich spüre von allen Beteiligten die Wertschätzung für meine lange Zeit beim FC Bayern und empfinde tiefe Freude, 25 unglaublich intensive Jahre für meinen Herzensverein aufgelaufen zu sein." Seine Worte klingen emotional: "Durch so viele großartige, gemeinsame Momente werde ich ewig mit dem FC Bayern und mit euch verbunden sein." Die restliche Saison werde er weiterhin für den Verein auf dem Platz stehen.

Thomas blickt auf eine einzigartige Zeit zurück. Nicht nur als Teil der deutschen Nationalelf, sondern auch als Stürmer beim FC Bayern holte er unzählige Titel und sorgte für unvergessliche Fußballmomente. Der Weltmeistertitel von 2014 ist dabei wohl das Highlight seiner sportlichen Karriere. Ob es schon Pläne gibt, zu welchem Verein es ihn nun verschlagen wird oder ob er seine Fußballkarriere an den Nagel hängt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Getty Images Thomas Müller, Fußballer

Getty Images Thomas Müller, Sportler

