Das britische Königspaar strahlt auf Hochzeitstagsporträt

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) feiern ihren Tag der Liebe. Im Rahmen ihres Staatsbesuchs in Italien jährte sich ihre Hochzeit bereits zum 20. Mal – ein Anlass, zu dem das Königspaar mit neuen offiziellen Porträts und einer Botschaft ihre Anhänger entzückte. Die Bilder, die sie auf Instagram teilten, wurden von dem Fotografen Chris Jackson aufgenommen. Sie zeigen Charles und Camilla gut gelaunt auf dem Gelände der Villa Wolkonsky in Rom – der Residenz des britischen Botschafters in Italien. "Wir freuen uns sehr, unser zwanzigstes Ehejubiläum an einem so besonderen Ort zu feiern – und mit so wunderbaren Menschen!", schrieben die beiden unter anderem in einem kleinen Text dazu.

Die Beziehung von Charles und Camilla galt jahrelang als umstritten. Denn bereits während der einstige Prinz of Wales mit Prinzessin Diana (✝36) verheiratet war, hatte er eine Affäre mit Camilla. Die Ehe mit Lady Di endete 1996 – erst dann konnten die beiden eine öffentliche Beziehung führen. Am 9. April 2005 gaben sich Charles und Camilla schließlich im Schloss Windsor das Jawort. Nur 28 Gäste waren zu der Zeremonie eingeladen. Darunter befanden sich Prinz William (42) und Prinz Harry (40), auch Kate Middleton (43) nahm teil, die damals noch keinen royalen Titel trug. Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) hingegen blieben der Vermählung ihres ältesten Sohnes fern. Als Oberhaupt der englischen Kirche hielt es die damalige Monarchin für unangebracht, an einer Hochzeit zweier Menschen teilzunehmen, die bereits einmal verheiratet gewesen waren und geschieden worden sind.

Trotz umstrittener Ehe gelten Charles und seine Camilla als unzertrennlich. Die Königsgemahlin ist eine große Stütze für ihren Mann, der vergangenes Jahr an Krebs erkrankte. Seither befindet sich der 75-Jährige in ärztlicher Behandlung. Termine, sogar im Ausland, nimmt er dennoch wahr – wohl auch, weil Camilla stets an seiner Seite ist. "Ich denke, er wird sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung von Königin Camilla sein. Sie war zweifellos von unschätzbarem Wert", erklärte Royal-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber GB News im vergangenen Herbst.

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles beim Platin-Jubiläum der Queen im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit 2005

