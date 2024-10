Camillas Beistand machte Reise für König Charles möglich

König Charles (75) befand sich kürzlich auf einer mehrtägigen Reise durch Australien und Samoa. Da er aufgrund seiner Krebsdiagnose bisher nicht dazu in der Lage gewesen war, Großbritannien zu verlassen, war diese wohl sehr kräftezehrend. Der britische Monarch konnte sich in der gesamten Zeit aber auf Königin Camilla (77) verlassen – die laut dem königlichen Experten Richard Fitzwilliams dazu beitrug, dass die Tour zu einem "persönlichen Triumph" wurde. "Ich denke, er wird sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung von Königin Camilla sein. Sie war zweifellos von unschätzbarem Wert", betont er gegenüber GB News.

Der Vater von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) habe in der Vergangenheit bereits einige Dinge überstanden und dabei immer seine Liebste an der Seite gehabt. "Ich denke, es steht außer Frage, dass er, vor allem in einer Krise, und dies war eine Krise, die er anscheinend glänzend überstanden hat, dies zum Teil auch ihr zu verdanken hat", erklärt Richard weiter. Es liege insbesondere daran, dass Charles und Camilla ein sehr gutes Team seien. "Sie haben ein ähnliches Alter, eine ähnliche Einstellung, einen ähnlichen Sinn für Humor und ähnliche Freunde. Sie passen also perfekt zusammen", findet der Adelsexperte.

Auch zukünftig wird der 75-Jährige wohl auf die Unterstützung seiner Frau zählen können. Wie unter anderem Mirror berichtete, werden derzeit nämlich weitere Reisen für Charles geplant. "Wir arbeiten jetzt an einem vollständigen Übersee-Tourneeprogramm für das nächste Jahr", gab ein Sprecher des Palasts bekannt. Demnach habe der Trip nach Australien und Samoa "seine Stimmung, seine Laune und seine Genesung" gefördert und sei trotz der "Anforderungen das perfekte Stärkungsmittel" gewesen.

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im November 2015

Getty Images König Charles im Juni 2022

