Nach Lungen-OP: Roland Kaiser wird Organspende-Botschafter

Roland Kaiser (72) wird in diesem Sommer als Botschafter bei den "World Transplant Games" in Dresden auftreten. Die Spiele, bei denen rund 2500 Sportler aus 60 Nationen in 17 Disziplinen gegeneinander antreten, starten am 17. August im Heinz-Steyer-Stadion. Bei den Siegerehrungen soll der Schlagerstar, der heute selbst nur dank einer Organspende am Leben ist, eine ganz besondere Rolle übernehmen: Roland wird persönlich vor Ort sein und den Gewinnern die Medaillen und Urkunden überreichen, wie er laut Tag24 ankündigte. So wird der Sänger also bereits kurze Zeit nach seinen vier Kaisermania-Konzerten am Elbufer und dem Abschluss seiner Tournee schon wieder in Dresden sein, um die motivierten Sportler anzufeuern.

Wenn es um das Thema Organtransplantation geht, weiß Roland ganz genau, wovon er spricht: Vor 15 Jahren erhielt er selbst ein neues Leben durch eine Lungentransplantation. "Das Warten auf ein Organ kann zermürbend sein", erinnerte er sich und sprach offen über die Euphorie, die ihn ergriff, als er die erlösende Nachricht erhielt. Heute halte er sich durch tägliche Sporteinheiten fit und lebe besonders gesund, aus Respekt vor dem Spenderorgan, wie er betont. "Gesund zu leben und mich fit zu halten, ist für mich Teil der Verantwortung, gut mit meinem Spenderorgan umzugehen", erklärte Roland.

Seit seiner Transplantation setzt sich der Sänger aktiv für das Thema Organspende ein, denn die lange Wartephase mit ungewissem Ausgang betrifft in Deutschland viele Menschen: Etwa 9000 Patienten stehen auf den Wartelisten, während die Zahl der Spender mit nur zehn Organspendern pro eine Million Einwohner erschreckend niedrig ist. Neben seinem Engagement für den guten Zweck zeigt sich Roland auch privat gern lebensbejahend. Freunde und Weggefährten beschreiben ihn als bodenständig und positiv – Eigenschaften, die ihm in mehreren Jahrzehnten im Showgeschäft eine große Fangemeinde eingebracht haben. "Was mich mit allen Transplantierten verbindet: Wir feiern das Leben", fasste Roland passend zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser, Schlagersänger

Anzeige Anzeige