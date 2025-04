Darum flog Temptation-Jamy schon bei "Die Bachelorette" raus

Jamy Schröder sorgt derzeit bei Temptation Island für reichlich Wirbel. In der aktuellen Staffel der Show tritt er gemeinsam mit seiner Partnerin Hillary an, doch während sie sich zurückhaltend gibt, provoziert Jamy bereits in den ersten Folgen mit auffälligem Verhalten. Flirts und ausgelassene Tänze in der Männervilla gehören dabei offenbar zu seinem Repertoire – sehr zur Enttäuschung seiner Freundin. Für Gesprächsstoff hatte der Realitystar allerdings bereits vor einigen Jahren gesorgt: 2020 nahm Jamy an der Schweizer-Version von Die Bachelorette teil und musste die Sendung aufgrund unschöner Umstände verlassen.

Damals schien Jamy weit weniger an der Hauptperson der Show interessiert als an einer anderen Bewohnerin. Während der Dreharbeiten bandelte er mit einer Unbekannten an – was dann auch noch von seinen Mitstreitern per Video dokumentiert wurde. Laut der Schweizer Zeitung Blick sei es zwischen Jamy und der Lady zum Oralverkehr gekommen. Das Ergebnis: Jamy wurde aus der Villa geworfen und konnte nicht länger um die Gunst der damaligen Bachelorette Chanelle Wyrsch (28) kämpfen.

Jamy versucht also bereits seit einigen Jahren, in der Reality-Welt Fuß zu fassen. Ein Jahr nach seiner Zeit bei "Die Bachelorette" war er Teil von Are you the One – Reality Stars in Love. Mit Reality-Bekanntheiten wie Aurelia Lamprecht oder Diego Sangre suchte Jamy im Sommer 2021 dann nach dem Perfect Match – doch die Kandidaten scheiterten. Die Teilnehmer schafften es nicht rechtzeitig, alle perfekten Matches zu finden, und verloren die Siegerprämie. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war Jamys Match damals Stefanie Hermann. Doch im echten Leben sah das ganz anders aus: Im August 2021 verliebte sich Jamy in seine heutige Freundin Hillary.

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, Staffel sieben

TVNOW / Markus Hertrich Jamy Schröder, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidat

