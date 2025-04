Krasse Bilder: So war das Temptation-Lagerfeuer für Hillary

In der dritten Folge der RTL-Show Temptation Island wurde es ernst: Das erste Lagerfeuer stand an und für Hillary bedeutete das, ihren Freund Jamy in Aktion zu sehen – allerdings nicht unbedingt zu ihrem Gefallen. Auf den gezeigten Aufnahmen flirtete und tanzte Jamy ausgelassen in der Männervilla. Das zu sehen, löste bei Hillary gemischte Gefühle aus. "Natürlich war es ein wenig enttäuschend – welche Freundin würde sich keine schönen Bilder wünschen?", erklärt sie gegenüber Promiflash. Gleichzeitig betont sie, dass sie von ihrem Partner solche Situationen bereits kenne und deshalb damit umgehen könne: "Manchmal ist Jamy wie ein Elefant im Porzellanladen."

Trotz der zum Teil unangenehmen Szenen habe Hillary die Beziehung zu Jamy zu diesem Zeitpunkt nicht infrage gestellt. Für sie habe immer klar im Vordergrund gestanden, das Gesehene in Ruhe zu reflektieren und später mit ihm zu besprechen. "Man sieht immer nur eine bestimmte Szene, aber man weiß nicht, was davor oder danach passiert ist", erklärt sie und betont, dass sie keine vorschnellen Schlüsse habe ziehen wollen. Auch Jamy, der sich ebenfalls zu den Ereignissen äußert, zeigt Verständnis für Hillarys Standpunkt. "Es gibt natürlich Dinge, die man als Partnerin lieber nicht sehen möchte. Ich hoffe aber, dass sie meinen Humor und meinen Sarkasmus richtig einordnen kann", schildert er gegenüber Promiflash.

Nicht nur Hillary bekam beim ersten Lagerfeuer der Staffel pikante Bilder zu sehen. Auch Jeremy musste, nachdem er die Aufnahmen seiner Freundin Raffaela gesehen hatte, erst einmal schlucken. In den Clips sprach die Grafikdesignerin beispielsweise darüber, dass sie sich eigentlich lieber noch weiter ausleben wolle, statt eine Beziehung zu führen – Worte, die Jeremy nachhaltig verletzt hätten. "Am meisten stört mich, wie respektlos Raffa über mich und unsere Beziehung spricht", gesteht er im Promiflash-Interview.

Instagram / jamezgood Jamy Schröder, Kandidat bei "Temptation Island" 2025

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

