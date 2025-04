Beschäftigt: Fiona Erdmann ist täglich 18 Stunden am Handy

Fiona Erdmann (36) teilt viele Seiten des Lebens mit ihren Followern – auch die, für die sie sich möglicherweise ein wenig schämt. In ihrer Instagram-Story macht die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit jetzt nämlich eine überraschende Offenbarung: Die Zeit, die sie am Handy verbringt, beträgt durchschnittlich 17 Stunden und 47 Minuten am Tag. "Ich bin wirklich nicht stolz darauf, aber daran sieht man, wie viel aktuell zu tun ist", schreibt das Model zu einem Screenshot seiner Bildschirmzeit und fügt hinzu: "Und das ist nur das eine von zwei Handys."

Die hohe Nutzungsdauer ihres Handys kommt nicht von ungefähr: Neben ihren Verpflichtungen als Dreifach-Mama und ihrem Job als Model ist Fiona auch noch Co-Gründerin des Immobilienunternehmens FNM Properties. Die 36-Jährige betont jedoch, dass die viele Arbeit sie dazu bringt, die Augenblicke umso mehr zu schätzen, in denen sie sich eine Auszeit gönnen kann. "Ich bin echt fast den ganzen Tag nur am Handy durch die Businesses. Deswegen freue ich mich immer umso mehr auf die Momente, in denen ich mein Handy einfach mal beiseitelegen kann", erklärt sie.

Die Influencerin macht kein Geheimnis daraus, dass es in ihrem Leben aktuell sehr chaotisch zugeht – insbesondere seitdem ihr dritter Nachwuchs, Sohn Taj, auf der Welt ist. Erst kürzlich veröffentlichte Fiona ein ehrliches Update, wie ihr Alltag seit der Geburt des Babys aussieht. "Ich wollte jetzt eigentlich unter die Dusche springen und Haare waschen, das schaffe ich aber nicht, weil unten die Kinder schon wieder in Action sind", erzählte sie im Netz und fügte hinzu: "Mama hat gerade mal den Kleinen genommen, damit ich mich zumindest waschen und fertigmachen kann, aber Haare waschen schaffe ich jetzt nicht."

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit, mit zwei ihrer Kids

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Taj, März 2025

Anzeige Anzeige