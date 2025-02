"Chaos": Fiona Erdmann gibt Reality-Check als dreifache Mama

Fiona Erdmann (36) gibt einen tiefen Einblick in ihr Familienleben. Vor wenigen Wochen durfte sich das Model über seinen dritten Nachwuchs freuen. In ihrer Instagram-Story gibt die TV-Bekanntheit nun ein ehrliches Update zu ihrem Alltag als frischgebackene Dreifach-Mama. "Ich wollte jetzt eigentlich unter die Dusche springen und Haare waschen, das schaffe ich aber nicht, weil unten die Kinder schon wieder in Action sind", erklärt sie offen und ergänzt: "Mama hat gerade mal den Kleinen genommen, damit ich mich zumindest waschen und fertig machen kann, aber Haare waschen schaffe ich jetzt nicht."

Der vorherige Abend sei laut Fiona ähnlich stressig abgelaufen: "Der Kleine hat nach mir verlangt und danach ist Neyla wach geworden. Das ganz normale Chaos also sozusagen." Mittlerweile lebt sich die fünfköpfige Familie aber offenbar ganz gut ein. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gewöhne mich langsam daran. Ich versuche dann einfach die Ruhe zu bewahren und zu sagen: 'Ok, dann klappt es halt heute nicht, dann klappt es halt morgen'", gibt sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin gelassen.

Ihre Schwangerschaft verkündete Fiona im vergangenen September auf Instagram. Damals postete sie ein niedliches Video mit ihrem Mann Moe und ihren beiden Kids. Darin präsentierte sie stolz ihren Babybauch. "Ich habe immer an Wunder geglaubt – und du bist mein nächstes. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen", schrieb Fiona verliebt dazu. Im Februar hatte das Warten endlich ein Ende: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. "Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe? Unser kleiner Schatz ist endlich bei uns", verkündete die Beauty am Valentinstag im Netz.

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Fiona Erdmann, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

Anzeige Anzeige