Keanu Reeves teilt Geheimnis seiner Beziehung mit Alexandra

Keanu Reeves (60) hat seltene Einblicke in seine Beziehung mit Alexandra Grant gegeben. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Matrix" und "John Wick", sprach in einem Interview mit E! News über die Liebe zwischen ihm und der Künstlerin. Dabei hob er hervor, wie wichtig "Teilen, Kommunizieren und gegenseitige Unterstützung" für ihre siebenjährige Beziehung seien. Keanu und Alexandra, die sich bereits 2009 bei einem Dinner kennengelernt hatten, sind seit 2018 offiziell ein Paar. Der Schauspieler erwähnte außerdem, dass sie gemeinsam Motorrad-Trips unternommen haben, die sie beide sehr genossen hätten.

Die beiden verbindet nicht nur ihre Beziehung, sondern auch kreative Projekte. Alexandra, die als Künstlerin bekannt ist, arbeitete mit Keanu an seinen Gedichtbänden "Ode to Happiness" und "Shadows", zu denen sie Illustrationen beisteuerte. Gemeinsam gründeten sie 2017 zudem die unabhängige Verlagsplattform "X Artists' Books". Alexandra schwärmte Anfang des Jahres in einem Interview mit People Magazine von ihrem Partner und verriet: "Er inspiriert mich so sehr. Er ist unglaublich kreativ, so freundlich und arbeitet wahnsinnig hart." Auch über ihre Beziehung sagte sie: "Es macht Spaß, sich gegenseitig zu unterstützen und neue Wege zu erkunden."

Keanus Leben wurde immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt. Vor seiner Beziehung zu Alexandra hatte er unter anderem Romanzen mit Charlize Theron (49) und Sofia Coppola (53). Heute scheint der Schauspieler in der Künstlerin jedoch eine verlässliche Partnerin gefunden zu haben. Die beiden teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Kunst und Motorräder, sondern schaffen es auch, ihre Liebe trotz des Rampenlichts auf eine sehr private Weise zu leben – ein Balanceakt, den nicht viele Prominente meistern.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, April 2024

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves

