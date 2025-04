Knoten in Brust ertastet: Anna Heiser muss zur Mammografie

Anna Heiser (34) teilt mit ihren Fans eine besorgniserregende Nachricht auf Instagram. In einem emotionalen Video berichtet die Bauer sucht Frau-Bekanntheit, dass sie vor rund einer Woche etwas Ungewöhnliches in ihrer rechten Brust ertastet habe, weswegen sie sich ärztlich genauer untersuchen lassen möchte. Dazu sei die in Namibia lebende Reality-TV-Darstellerin ins 200 Kilometer entfernte Windhoek gereist, um einen ersten Ultraschall durchführen zu lassen. Die erste Untersuchung habe ergeben, dass es sich bei dem ertasteten Knoten um eine Zyste handeln könnte. Dennoch bleibt die Sorge, weshalb in der kommenden Woche eine Mammografie folgen soll.

In dem Video zeigt sich Anna sichtlich mitgenommen. "Ich muss sagen, dass ich schon sehr erschöpft bin, weil es mich emotional mehr mitnimmt, als ich gedacht habe", erklärt sie ehrlich und kämpft spürbar mit ihren Gefühlen. Trotz der Ungewissheit, ob es sich tatsächlich um eine harmlose Zyste handelt, zeigt sich Anna optimistisch. Sie versichert ihren Fans: "Ich glaube fest daran, dass es nur eine Zyste ist und selbst wenn nicht, dann kämpfe ich." Mit diesen Worten versucht sie, sich und ihrer Community Mut zu machen.

Die 34-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren eine starke Community aufgebaut, die ihren Alltag mitverfolgt. Für sie und ihren Mann Gerald steht nun ein neues Kapitel bevor: Sie verlassen Namibia und ziehen nach Polen. Dort wolle die Familie ein "stinknormales Leben" führen. "Gerald möchte zunächst weder was mit der Landwirtschaft noch mit der Selbstständigkeit zu tun haben", machte Anna im Netz deutlich. Ihr Umzug verzögerte sich durch den Verkauf ihrer Farm, da die namibische Regierung ein Vorkaufsrecht besitzt.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

