Gerald und Anna Heiser wollen einen "normalen" Job in Polen

Gerald (39) und Anna Heiser (34), bekannt aus der RTL-Show Bauer sucht Frau, verraten überraschende Details zu ihrem bevorstehenden Neuanfang in Polen. In einer Instagram-Fragerunde teilt Anna mit, dass sich ihr Ehemann eine Auszeit von der Landwirtschaft nehmen möchte. "Gerald möchte zunächst weder was mit der Landwirtschaft noch mit der Selbstständigkeit zu tun haben", schreibt sie in ihrer Story. Stattdessen wolle die Familie erst einmal ein "stinknormales Leben" führen. Ob und wann Anna ihren Traum, einen alten Bauernhof zu erwerben, in die Tat umsetzen wird, lässt sie offen. Sie betont allerdings, dass dieser eher für den Lifestyle als für berufliche Zwecke gedacht sein soll.

Der Umzug in Annas polnische Heimat lief bislang nicht ohne Hindernisse. Wie zuvor berichtet wurde, verzögere sich der Verkauf ihrer Farm in Namibia, da die Regierung ein Vorkaufsrecht habe und ein Regierungswechsel die Entscheidung vorerst ausbremse. Dennoch bleibt das Paar zuversichtlich. Der emotionale Abschied von Namibia, wo jahrelang der Lebensmittelpunkt der kleinen Familie lag, fällt nicht leicht. Anna sprach offen über ihre gemischten Gefühle, machte aber deutlich, dass der Neustart in Polen das Beste für die Zukunft ihrer Kinder und für sie als Ehepaar sei.

Kennengelernt hatten sich Anna und Gerald 2017 in der RTL-Show "Bauer sucht Frau". Schnell folgte die Hochzeit und der Aufbau eines gemeinsamen Lebens in Namibia. Doch nach Jahren auf der Farm und auch nach öffentlich thematisierten Eheproblemen sucht das Paar eine Veränderung. Fans der beliebten Auswanderer schätzen vor allem Annas Transparenz und Ehrlichkeit, mit der sie regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und die damit verbundenen Herausforderungen gibt. Mit ihrem Umzug endet zwar ein Kapitel, doch es scheint, als biete die neue alte Heimat Polen eine vielversprechende Zukunft für die Familie.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im November 2023

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im November 2024

