Heidi Klums Tochter Lou (15) gibt erstes kleines Interview

Heidi Klum (51) wurde während eines Spaziergangs durch die Straßen von New York von einem TikTok-User angesprochen – und war nicht allein. An ihrer Seite: Tochter Lou (15), die sich plötzlich vor einer Kamera wiederfand. Das spontane Straßeninterview war eine Premiere für die 15-Jährige, die sich bisher von der Öffentlichkeit eher ferngehalten hatte. Doch Lou meisterte die Situation total souverän. Sie stellte im Video charmant ihren Look vor: Turnschuhe von Isabel Marant (57), ein Balenciaga-College-Shirt und eine gemütliche Hose.

Ihre Tasche, wie sich schnell herausstellte, hatte sie sich aus Mamas Sammlung "ausgeliehen", wie Heidi mit einem Augenzwinkern erklärte. Auch Heidi selbst zeigte sich stylish in einem grauen Gucci-Outfit mit dazu passenden Louboutins. Besonders rührend wurde es, als Lou nach ihrem Fashion-Vorbild gefragt wurde. Ohne zu zögern, antwortete sie: "Meine Mama". Heidi, die aktuell jeden Donnerstag bei Germany's Next Topmodel zu sehen ist, konnte ihren Stolz kaum verbergen, als sie das Kompliment ihrer Tochter entgegennahm.

Lou, die bisher ein eher zurückhaltendes Leben führte, offenbarte im Gespräch auch etwas über ihre private Seite: "Ich bin ein richtiger Nerd", gestand sie lachend, was Heidi nur bestätigte. Mit dem Kommentar, dass Lou die "schlauste in der Familie" sei, zeigte das international gefeierte Supermodel einmal mehr ihre bodenständige und liebevolle Art als Mutter. Für Fans war dieser spontane Moment eine seltene Gelegenheit, einen authentischen Einblick in das Leben des Mutter-Tochter-Duos zu bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Lou und Heidi Klum auf dem Coachella 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni sowie Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024

Anzeige Anzeige