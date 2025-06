Johans Abschluss bringt Heidi Klum und Seal wieder zusammen

Heidi Klum (52) und Seal (62) haben für einen besonderen Anlass wieder zusammengefunden: den Highschool-Abschluss ihres Sohnes Johan (18). Am vergangenen Mittwoch erschienen beide in Los Angeles, um gemeinsam diesen besonderen Moment zu feiern. Dabei überraschten sie die Anwesenden mit ihrer Harmonie. Das ehemalige Traumpaar begrüßte sich herzlich und zeigte eine Vertrautheit, die viele nicht erwartet hätten. Heidi und Seal unterhielten sich lächelnd, während er ihr liebevoll in den Nacken fasste. Auch Heidis Kinder Leni (21), Henry (19) und Lou (15) waren anwesend, um den Tag gemeinsam mit Johan zu verbringen.

Heidi und Seal hatten in der Vergangenheit mit Differenzen zu kämpfen, insbesondere wenn es um das Sorgerecht ihrer Kinder ging. Eine dieser Streitigkeiten eskalierte während der Corona-Pandemie sogar vor Gericht, als Heidi mit ihren Kindern für Dreharbeiten reisen wollte und Seal Bedenken wegen gesundheitlicher Risiken anmeldete. Doch an diesem besonderen Tag wirkten beide wie im Einklang, fokussiert darauf, den Erfolg ihres Sohnes zu feiern. Seal begrüßte liebevoll alle Kinder, während Heidi ihrem Sohn Johan einen dicken Kuss auf die Wange drückte – ein Moment, der für viele Beobachter überraschend herzlich wirkte.

Heidi und Seal lernten sich vor mehr als 20 Jahren kennen. Ihre Liebe besiegelten sie 2005 mit einer romantischen Hochzeit in Mexiko. Aus der Ehe gingen ihre drei jüngsten Kinder hervor, während Seal auch Heidis älteste Tochter Leni 2009 adoptierte. Trotz jährlicher Erneuerungen ihrer Ehegelübde trennte sich das Paar nach sieben Jahren. Rückblickend beschrieb Heidi die Ehe als einsam und herausfordernd. Dennoch zeigen die jüngsten Begegnungen, dass sie heute in der Lage sind, als Elternteam zusammenzukommen und die Erfolge ihrer Kinder gemeinsam zu feiern.

ActionPress Heidi Klum und ihre Kinder Leni, Lou, Johan und Henry

Instagram / seal Leni Klum und Seal im September 2023

