So schlagen sich die GNTM-Kandidaten bei Schauspielchallenge

TV-Star Sebastian Ströbel (48) hat sich zur Aufgabe gemacht, den GNTM-Models in Folge 15 die Kunst des Schauspiels beizubringen. "Ich glaube, es ist für Models extrem wichtig, die Grundprinzipien des Schauspiels zu kennen", schildert der "Die Bergretter"-Star. Die gesamte Gefühlspalette muss echt wirken – von Liebe, Romantik, Comedy bis Abenteuer. "Ich möchte Emotionen spüren. Ich hoffe auf beste Unterhaltung", betont Heidi Klum (51). Doch wer hat das Zeug dazu, mit seiner szenischen Darstellung in der Natur zu überzeugen?

Im Laufe des Trainings mit dem TV-Star zeigt sich in verschiedenen Gruppen, wer Talent hat. So begeistert unter anderem die Gruppe von Samuel den Coach Sebastian, während er Svenjas Gruppe noch ausbaufähig findet. Moritz "bezweifelt, dass das gut wird", da er noch nie geschauspielert hat. Seine Skepsis kann Sebastian offensichtlich nachvollziehen. Er betont vor dem Video-Shoot, dass er aufgrund der Komplexität befürchtet, dass "alle scheitern" werden. Beim Video-Shooting sind schließlich aber die Emotionen und nicht unbedingt die Textsicherheit entscheidend, wie Heidi und Sebastian mehrfach betonen.

Am Set ist die 51-Jährige besonders begeistert von der ersten Gruppe rund um Eva. "Ich habe Schauspieler gecastet! [...] Ich bin hin und weg von euch! [...] Mein Favorit ist der Faruk", schwärmt Heidi. Die Gruppe danach zeigt sich skeptisch. "Ich bin gar kein Naturmensch. Ich bin nie wandern gegangen. [...] Ich will nach Hause. Ich hab gar keinen Bock", meckert Ethan und möchte zudem nicht auf Schlangen in der Wildnis treffen – was schlecht ist, da es sich in der Szene auch ums Wandern dreht. Tatsächlich kann seine Gruppe nicht überzeugen, und dass Ethan keine Lust hat, zeigt er auch allen anderen. "Ich mag Schauspielern überhaupt nicht", betont er nach seinem Auftritt und eckt damit bei der Model-Mama ordentlich an: "Was für eine schlechte Einstellung!" Auch der Gruppe von Samuel fällt es schwer zu punkten, während unter anderem Mädels wie Canel und Aaliyah und Lisa überzeugen können.

Inwiefern vor allem Ethan nach seinen harten Worten noch Konsequenzen zu befürchten hat, wird sich am Ende der Episode zeigen, wenn die Videos ausgewertet werden. Vergangene Woche platzte für zwei Kandidaten der große Traum, Germany’s Next Topmodel zu werden. Die Male- und Female-Models mussten im Entscheidungs-Walk als Duos – Mann und Frau – über den Laufsteg laufen und dabei visuell als Marionetten eine Geschichte erzählen. Heidi und Adriana Lima (43) konnten am Ende der Folge jedoch zwei Kandidaten nicht überzeugen. Das Best-Ager-Model Annett und der 24-jährige Keanu gingen ohne Foto nach Hause. Welche der nun elf Girls und Boys es schlussendlich in die nächste Runde schaffen, bleibt bisher noch abzuwarten.

ProSieben/Max Montgomery Faruk mit seiner Gruppe beim Video-Shoot bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Max Montgomery Nawin, Ethan, Pierre und Sebastian Ströbel bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben / Michael Boer Annett, GNTM-Kandidatin

