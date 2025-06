Oha: So bodenständig feierte Heidi Klum ihren 52. Geburtstag

Heidi Klum (52) hat ihren 52. Geburtstag im Kreis der Liebsten in ihrem Zuhause in Los Angeles gefeiert – wie Einblicke auf Instagram zeigen. Die Atmosphäre war dabei ganz entspannt und bodenständig: Mit Kartoffelsalat, Würstchen und einer stilvollen Geburtstagssahnetorte wurde die Gartenparty abgerundet. Ganz besonders überraschte ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) mit einer musikalischen Einlage. Der Tokio Hotel-Star setzte sich ans Schlagzeug und sorgte so für zusätzliche Stimmung. Begleitet wurde das Ganze von einer Jazzband, die für die musikalische Untermalung des Tages sorgte.

Die Feier selbst war eine liebevoll arrangierte, familiäre Gartenparty. Blumen, Luftballons und die Hunde des Ehepaares brachten Lebendigkeit in die Szenerie, die Heidi Klum auch auf Instagram mit ihren Fans teilte. Besonders ergreifend waren die liebevollen Geburtstagsgrüße ihrer Familie. Bills (35) Social-Media-Post, in dem er seiner Schwägerin "ewiges Glück" wünschte, berührte viele Fans. Heidis Tochter Leni Klum (21) ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ihrer Mutter mit liebevollen Worten und einem Foto, das Heidi mit ihrer Geburtstagstorte zeigte, zu gratulieren. Ganz stilsicher erschien das Model übrigens im Batik-Minikleid, das Bills Storys ebenfalls präsentierten.

Dass Heidi, Tom und Bill ein besonders enges Verhältnis pflegen, ist kein Geheimnis. Bill wird regelmäßig an der Seite des Paares gesehen und scherzte einst, sie führten quasi eine "Ehe zu dritt". "Tom und ich sind uns so nah, dass der Partner immer beide bekommt", erklärt er gegenüber watson. Solch eine außergewöhnliche Familienkonstellation scheint vor allem von einer großen Verbundenheit geprägt zu sein, was sich gerade bei solchen Anlässen wie Heidis Geburtstag zeigt.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Torte zum 52. Geburtstag

ActionPress Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei einer Filmpremiere

