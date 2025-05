Heidi Klum genießt sonniges Wetter in L.A. in knappem Bikini

Heidi Klum (51) begeistert ihre Fans: Auf Instagram teilte das Supermodel jetzt ein neues Bikini-Foto – und zeigte sich darin in einem schwarz-weißen Zweiteiler in Topform. Vor der Kulisse eines großzügigen Pools in Los Angeles schrieb die 51-Jährige lässig "30 Grad Celsius in Los Angeles" in die Bildunterschrift. Mit über 12,5 Millionen Followern bleibt sie eine feste Größe auf Social Media und inspiriert ihre Community regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag – kaum zu glauben, dass sie am 1. Juni bereits 52 Jahre alt wird.

Privat läuft es für die GNTM-Jurorin ebenfalls rund: Nach ihrer Ehe mit Sänger Seal (62) ist sie seit 2019 mit Musiker Tom Kaulitz (35) verheiratet. Die Trauung fand damals auf einer luxuriösen Yacht statt – seither gibt das Paar auf Social Media regelmäßig Einblicke in seinen Alltag, von Fernreisen bis hin zu entspannten Momenten am Pool. Mit ihrem ältesten Sohn Henry besuchte sie kürzlich die American Music Awards. Neben ihm hat die Germany's Next Topmodel-Jurorin drei weitere Kinder: Johan, Lou und Tochter Leni, die aus einer früheren Beziehung stammt.

Auch dem Älterwerden begegnet sie gelassen. "Ich meine, manchmal schaue ich in den Spiegel und denke: 'Oh ja, ich bin 50.' Aber innerlich fühle ich mich wie 25", sagte sie gegenüber Entertainment Tonight. Ihre jugendliche Ausstrahlung schreibt sie vor allem ihrer positiven Lebenseinstellung zu. Im Interview mit Body and Soul betonte Heidi zudem, wie wichtig ihr gesunde Ernährung sei – am liebsten mit frischen, selbst gekochten Mahlzeiten. Für Heidi scheint das Geheimnis in der Balance aus Familie, Fitness und Freude zu liegen – und daran dürfte sich auch an ihrem 52. Geburtstag nichts ändern.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2025

Getty Images Heidi Klum bei Elton Johns Oscar-Party 2025

